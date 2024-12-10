Avrupa, Suriyeliler için harekete geçti! Esad devrildi, birçok ülke yeni kararlarını açıkladı

Suriye’de Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından, Avrupa’daki birçok ülke Suriyelilerin iltica başvurularını değerlendirme sürecini askıya alma kararı aldı. Almanya, Avusturya ve Yunanistan’ın ardından İngiltere, İsveç, Finlandiya, Danimarka, Norveç ve Hollanda da benzer bir adım attı. Avusturya ise, Suriyeli göçmenleri sınır dışı etmeyi planladığını duyurdu.

İngiltere

İngiltere İçişleri Bakanlığı, muhaliflerin Şam’ı ele geçirmesi üzerine Suriyelilerin iltica başvuruları ile ilgili kararların durdurulduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı, mevcut durumu değerlendirmekle birlikte Suriyelilerin iltica başvurularına ilişkin kararları durdurmuştur” ifadelerine yer verildi.

Finlandiya

Finlandiya Göç Hizmetleri, Suriyelilerden iltica başvurusunun alınmaya devam edileceğini fakat bu başvuruların işleme alınmayacağını duyurdu. İltica Birimi Direktörü Antti Lehtinen, “Bu sabah itibarıyla Suriyelilerin iltica başvuruları konusunda karar alma sürecini askıya aldık” dedi ve Suriye’deki durumun büyük ölçüde değiştiğini vurguladı.

İsveç

İsveç Göçmenlik Ajansı, Suriyelilerin iltica başvurularını askıya aldığını açıkladı. Ajansın Hukuk İşleri Başkanı Carl Bexelius,“Mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda, halihazırda korunmaya ihtiyaç duyma gerekçelerini değerlendirmek mümkün değil” açıklamasında bulundu.

Danimarka

Danimarka Mülteci Ajansı da Suriyelilerin başvurularını askıya alma kararı aldı. Yapılan açıklamada, “Danimarka Mülteci Başvuru Kurulu, Suriye’deki gelişmeleri yakından takip etmektedir ve komite, durumun ve gelişmelerin ilgili kararlara etkilerini 16 Ocak 2025’te yapılacak olan bir sonraki olağan toplantıda ele alacaktır” denildi.

Norveç

Norveç Göçmenlik Müdürlüğü (UDI), ülkedeki belirsizlik sebebiyle Suriyelilerin başvurularını geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Açıklamada, karara gerekçe olarak Suriye’deki son gelişmelerin ardından ülkedeki durumun belirsiz olması gösterildi.

Hollanda

Hollanda İltica ve Göç Bakanı Marjolein Faber, yaptığı açıklamada, “Son günlerde Suriye’deki gelişmeler art arda hızla yaşandı. Bu nedenle Suriye’den gelenlerin iltica başvurularını geçici olarak dondurma kararı aldım” ifadelerini kullandı.

Fransa

Fransa İçişleri Bakanlığı, Suriyelilerden iltica başvurularını dondurma hazırlığında olduklarını açıkladı. Hükümet kaynakları, kararın kısa süre içinde alınacağını ve Almanya’nın izlediği yaklaşımla benzerlik göstereceğini belirtti.

Avusturya

Yaklaşık 100 bin Suriyeli göçmenin bulunduğu Avusturya’da İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Suriyeli göçmenlerin sınır dışı edilmesi planlarını açıkladı. Karner, “Suriye’ye düzenli bir geri dönüş ve sınır dışı programı hazırlanması için bakanlığa talimat verdim” diyerek, sürece ilişkin detay vermedi.