Avrupa’da göçmenlere 'iyi vatandaş' şartı: Oturum hakkı zorlaşıyor

İngiltere’de iktidardaki İşçi Partisi, göçmenlerin kalıcı oturum hakkı kazanabilmesi için daha sıkı şartlar getirmeyi planlıyor. Yeni düzenlemeye göre, ülkede sürekli yaşamak isteyen yabancıların çalışması, vergi ödemesi, gönüllü faaliyetlerde bulunması, ileri seviyede İngilizce bilmesi ve temiz bir adli sicile sahip olması zorunlu olacak. Nefes'in haberine göre bu adım, göç politikalarında sertleşme çağrılarıyla yükselen Nigel Farage’ın Reform UK partisinin etkisini sınırlamayı amaçlıyor.

"Bu ülkeyi parçalayacak bir öneri"

Farage kalıcı oturum hakkını tamamen kaldırma önerisinde bulunmuş, bu teklif Başbakan Keir Starmer tarafından “ırkçı” olarak nitelendirilmişti. Starmer BBC’ye verdiği demeçte, "Reform UK, yıllardır burada yaşayan, hastanelerimizde ve okullarımızda çalışan, komşularımız olan insanları sınır dışı etmek istiyor. Bu ülkeyi parçalayacak bir öneri" ifadelerini kullandı.

Başvuru süresi en az 10 yıla çıkarılacak

Mevcut uygulamada göçmenler, İngiltere’de beş yıl yasal olarak yaşadıktan sonra kalıcı oturum için başvurabiliyor ve genellikle temel şartlar sağlandığında bu hak otomatik olarak veriliyor. İşçi Partisi’nin yeni planına göre başvuru süresi en az 10 yıla çıkarılacak.

Ağır suç işleyenlerin oturum başvurusu reddedilecek ve vize yenileme talepleri büyük olasılıkla geri çevrilecek. Yeni kurallar, özellikle mültecileri etkileyebilir. İstihdam oranı diğer göçmen gruplara göre düşük olan mülteciler, kalıcı oturum için çok daha uzun süre beklemek zorunda kalabilir.