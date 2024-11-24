Avusturya vetosunu kaldırdı: İki ülke daha Şengen'e tam üye oluyor

Bulgaristan ve Romanya, geçtiğimiz mart ayında Avrupa Birliği'nin vizesiz seyahat bölgesi Şengen'e katıldı. Ancak iki ülkenin önünde tam üyelik için büyük bir Avusturya engeli vardı.

Romanya ve Bulgaristan'ın Şengen'e tam üyeliği önündeki en büyük engel olan Avusturya vetosu da aşıldı.

Bu yılın başında Viyana yönetimi deniz ve hava sınırlarındaki pasaport kontrollerini kaldırmıştı. Anlaşmayla iç kara sınırlarındaki kontroller de kalkacak.

İçişleri bakanlarından toplantı

Şengen'e tam üyelik kararı Romanya, Bulgaristan ve Avusturya içişleri bakanlarının Budapeşte'deki toplantısının ardından geldi. Bakanlar ortak anlaşma imzaladı. NTV'de yer alan habere göre, anlaşmayla sığınma talebi reddedilenlerin sınır dışı edilme işlemlerinin hızlandırılması taahüdü de yer alıyor.

Avusturya, uzun süredir, düzensiz göçün artabileceği kaygısıyla iki ülkenin Şengen'e dahil olmasına karşı çıkıyordu. 1 Ocak itibariyle kara sınırlarındaki kontrollerin tamamen kaldırılması bekleniyor.