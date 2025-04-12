Bakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü.

Bakanlık, X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Fidan'ın ADF marjında Mirzoyan ile bir araya geldiği aktarıldı.

Görüşmede, iki bakanın Türkiye ve Ermenistan arasındaki gündem maddelerini ele aldığı, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 4. Antalya Diplomasi Forumu çeşitli panel ve oturumlarla 13 Nisan'a kadar devam edecek.