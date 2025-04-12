  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Bakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştü
Takip Et

Bakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü. Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştü
Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü.

Bakanlık, X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Fidan'ın ADF marjında Mirzoyan ile bir araya geldiği aktarıldı.

Görüşmede, iki bakanın Türkiye ve Ermenistan arasındaki gündem maddelerini ele aldığı, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 4. Antalya Diplomasi Forumu çeşitli panel ve oturumlarla 13 Nisan'a kadar devam edecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyon düşüyor, düşecekHazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyon düşüyor, düşecekEkonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başka ülkelere şikayet edenler vizyonumuzu anlayamazCumhurbaşkanı Erdoğan: Başka ülkelere şikayet edenler vizyonumuzu anlayamazGündem
Dünya
Suudi Arabistan'dan ABD-İran müzakerelerine ilişkin açıklama: Diyalog yolunu destekliyoruz
Suudi Arabistan'dan ABD-İran müzakerelerine ilişkin açıklama: Diyalog yolunu destekliyoruz
Gabon, askeri darbeden 19 ay sonra seçime gitti
Gabon, askeri darbeden 19 ay sonra seçime gitti
Suudi Arabistan'dan 'kaçak hacca' karşı önlem: Diğer vizeler kabul edilmeyecek
Suudi Arabistan'dan 'kaçak hacca' karşı önlem: Diğer vizeler kabul edilmeyecek
Sudan, Kosova'yı resmen tanıdı
Sudan, Kosova'yı resmen tanıdı
Netanyahu, Gazze'deki esirlerin dönüşü için çaba sarf ettiklerini savundu
Netanyahu, Gazze'deki esirlerin dönüşü için çaba sarf ettiklerini savundu
Beyaz Saray: İranla görüşmeler pozitif ve yapıcıydı
Beyaz Saray: İranla görüşmeler pozitif ve yapıcıydı