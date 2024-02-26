'Baron' Jacob Rothschild öldü

Dünyanın en zengin ailelerinden olan Rothschild ailesinin '4. baronu' olarak nitelenen ve ailesiyle birlikte adı komplo teorilerinde çokça geçen Lord Jacob Rothschild, 87 yaşında hayatını kaybetti. 'Baron'un ölümü, Rothschild Vakfı tarafından Waddesdon Manor web sitesinde duyurulurken, açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Rothschild Vakfı, İngiliz yaşamının pek çok alanında derin bir fark yaratan işadamı, girişimci, hayırsever ve kültürel lider olan Yönetim Kurulu Başkanı Lord Rothschild'in vefatını üzüntüyle duyurur.

Diğer kurumların yanı sıra Ulusal Galeri, Milli Piyango Miras Fonu ve ailenin amiral gemisi Waddesdon Malikanesi'ni yönetmiştir. Bazıları Buckinghamshire'daki evine yakın, bazıları ise İsrail, Arnavutluk, Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri gibi uzak ülkelerde olmak üzere birçok amacı destekledi. Kendini toplumlara, çevreye, eğitime ve hepsinden önemlisi sanata yardım etmeye adamıştı. Ülkesine verdiği örnek hizmetler, GBE, CVO ve Liyakat Nişanı'nın bir üyesi olarak çeşitli vesilelerle takdir edildi.

Jacob Rothschild olağanüstü bir insandı ve kaybı pek çok kişi tarafından hissedilecektir. Ailesi onun mirasını ve çok sevdiği ve vakfettiği vakfı devam ettirmeye kararlıdır. Kızı Hannah, Rothschild Vakfı'nın Başkanlık görevini üstlenmektedir.

Hepimiz onun vizyonundan, hırsından ve mükemmelliğe olan bağlılığından ilham alacağız.

Jacob Rothschild kimdir?

Rothschild ailesi, finansçı ve Rothschild bankacılık ailesinin üyesi ve lideri olarak tanınan Lord Jacob Rothschild'in 87 yaşında vefat ettiğini duyurdu. Rothschild ailesinin lideri olarak bilinen Jacob Rothschild öldü.

Jacob Rothschild, 4. Baron Rothschild, OM, GBE, CVO, FRCA İngiliz bir yatırım bankacısı ve önde gelen Rothschild bankacılık ailesinin bir üyesidir. Ayrıca Yahudi Politika Araştırmaları Enstitüsü onursal başkanıdır. Jacob Rothschild, 29 Nisan 1936 tarihinde Berkshire, İngiltere'de bir Yahudi aile olan Victor Rothschild, Barbara Judith Hutchinson çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Tam adı Nathaniel Charles Jacob Rothschild'dir. Eton Kolejinde eğitim aldı. Rothschild kelimesi Almanca "kırmızı kalkan" demektir. Rothschild ailesinin ilk dedesinin dükkânında kırmızı bir kalkan asılıydı. Ailenin adı buradan gelmektedir. Kalkan, ailenin armasının ortasında da görülmektedir. Bu soyad Almanya'da epey yaygın olsa da sahiplerinin çoğu bu aileyle bağlantılı değildir.

Jacob Rothschild, 4. Baron Rothschild, OM, GBE, CVO, FRCA İngiliz bir yatırım bankacısı ve önde gelen Rothschild bankacılık ailesinin bir üyesidir. Ayrıca Yahudi Politika Araştırmaları Enstitüsü onursal başkanıdır. Jacob Rothschild, 1961 yılında Serena Dunn Rothschild ile evlendi. Eşi 2019 yılında vefat etti. Nathaniel Philip Rothschild (d.1971), Hannah Rothschild (d. 1962), Emily Magda Rothschild Freeman-Attwood (d. 1967), Beth Matilda Rothschild Tomassini (d. 1964) adlarında çocukları oldu.