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Beyaz Saray: Yumurta krizi Biden'ın krizidir

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, artan yumurta fiyatlarından Joe Biden'ı sorumlu tuttu.

Haber Merkezi
AA
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Beyaz Saray: Yumurta krizi Biden'ın krizidir
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Leavitt, X sosyal medya hesabından itlaf edilen tavuklara ilişkin paylaşımda bulundu.

"Yumurta krizi Biden'ın krizidir"

ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde Biden yönetimi tarafından yaklaşık 8 milyon tavuğun itlaf edildiğini aktaran Leavitt, bu durumun arz sıkıntısına ve fiyatların yükselmesine yol açtığını kaydetti.

"Yumurta krizi Biden'ın krizidir." ifadesini kullanan Leavitt, Trump ve ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins'in bu krizi düzelteceğini belirtti.

Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumundaki konuşmasında ABD'de artan yumurta fiyatları için eski Başkan Biden'ı suçlamış, bunu düşürmek için çalıştıklarını kaydetmişti.

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