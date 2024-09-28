  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Biden: Nasrallah'ın öldürülmesi adaletin bir ölçüsü
Takip Et

Biden: Nasrallah'ın öldürülmesi adaletin bir ölçüsü

ABD Başkanı Joe Biden, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesine yönelik yaptığı açıklamada, "Hasan Nasrallah’ın İsrail hava saldırısında hayatını kaybetmesi, aralarında binlerce Amerikalı, İsrailli ve Lübnanlı sivilin de bulunduğu çok sayıda kurban için adaletin ölçüsüdür" dedi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Biden: Nasrallah'ın öldürülmesi adaletin bir ölçüsü
Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın İsrail saldırısında öldürülmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Nasrallah ve liderliğini yaptığı Hizbullah’ın yüzlerce Amerikalının öldürülmesinden sorumlu olduğunu belirten Biden, "İsrail hava saldırısında hayatını kaybetmesi, aralarında binlerce Amerikalı, İsrailli ve Lübnanlı sivilin de bulunduğu çok sayıdaki kurban için adaletin ölçüsüdür” dedi.

Başkent Beyrut’ta dün gerçekleşen saldırının Nasrallah’ın İsrail’e karşı bir “kuzey cephesi” açma kararına yanıt olduğunu aktaran Biden, “ABD, İsrail’in Hizbullah, Hamas, Husiler ve İran destekli diğer terörist gruplara karşı kendini savunma hakkını tamamen desteklemektedir” şeklinde konuştu.
Biden, İran’ı gerilimi tırmandırmaktan caydırmak amacıyla ABD ordusunun Ortadoğu’daki kuvvet pozisyonunu güçlendirmesi için Savunma Bakanı Lloyd Austin’e talimatını verdiğini de sözlerine ekledi.

Amaçlarının hem Gazze’de hem de Lübnan’da devam eden çatışmaları diplomatik yollarla yatıştırmak olduğunu belirten Biden, "Bu anlaşmaların sona ermesinin, İsrail’e yönelik tehditlerin ortadan kalkmasının ve Orta Doğu bölgesinin daha fazla istikrara kavuşmasının zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürülmesine ilişkin açıklama: Şiddetle kınıyoruzRusya'dan Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürülmesine ilişkin açıklama: Şiddetle kınıyoruzDünya

 

Nasrallah'ın ölümünün ardından İran'da beş günlük yas ilan edildiNasrallah'ın ölümünün ardından İran'da beş günlük yas ilan edildiDünya

 

Dünya
Nasrallah'ın ölümünün ardından İran'da beş günlük yas ilan edildi
Nasrallah'ın ölümünün ardından İran'da beş günlük yas ilan edildi
Rusya'dan Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürülmesine ilişkin açıklama: Şiddetle kınıyoruz
Rusya'dan Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürülmesine ilişkin açıklama: Şiddetle kınıyoruz
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Meydan okumalarla dolu günler bizi bekliyor
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Meydan okumalarla dolu günler bizi bekliyor
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında son iki haftada 1030 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında son iki haftada 1030 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırıları 358 gündür sürüyor! Can kaybı 41 bin 586'ya yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları 358 gündür sürüyor! Can kaybı 41 bin 586'ya yükseldi
ABD'yi vuran Helene Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 40'ın üzerine çıktı
ABD'yi vuran Helene Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 40'ın üzerine çıktı