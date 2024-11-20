Biden ve Lula da Silva, Amerika kıtasındaki sorunları görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 marjında bir araya geldiği Lula da Silva'yı, ülkesinin zirvenin ev sahipliğini üstlenmesi dolayısıyla kutladı.

"Brezilya'nın fiber optik ağının genişletilmesini desteklemek üzere finansman sağlanacak"

ABD'nin dijital kapsayıcılığa bağlılığını yineleyen Biden, Brezilya'nın fiber optik ağının 2027'ye kadar ilave 1 milyon eve ve 4 bin okula hizmet verecek şekilde genişletilmesini desteklemek üzere finansman sağlanacağını kaydetti.

Biden, ayrıca Brezilya'nın Haiti halkını destekleme taahhüdü için Lula da Silva'ya teşekkür etti.

Venezuela'daki durumla ilgili istişareleri sürdürme konusunda mutabık kalan liderler, "Venezuela halkının demokratik iradesine saygı gösterilmesi ve siyasi baskılara son verilmesi" çağrısında bulundu.

Biden ve Lula da Silva, görüşmede, iklim krizinin önemine de dikkati çekti.