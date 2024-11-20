Kanada Dışişleri Bakanı Joly, İsrailli mevkidaşı Saar ile görüştü

Kanada Dışişleri Bakanı Joly, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile görüşerek, Gazze'deki ciddi insani krizi, rehinelerin derhal serbest bırakılması gereğini ve Judith Weinstein'ın cenazelerinin iadesini ele aldı.

"Gazze ile Lübnan'da acil ateşkes ihtiyacının yeniden vurgulanması için bir fırsat var"

Joly bu görüşmenin, Kanadalıların yakınlarının Gazze'den güvenli bir şekilde çıkışlarının önemi ve Gazze ile Lübnan'da acil ateşkes ihtiyacının yeniden vurgulanması için bir fırsat olduğunu belirtti.

Ayrıca Joly, Kanada ve İsrail arasındaki ikili ilişkilerin önemini yinelerken, Kanada'nın anti-Semitizmle mücadele ve Orta Doğu'da kalıcı barış için iki devletli çözümü teşvik etme konusundaki kararlılığını da görüştü.