Demir fiyatları talep ve Çin ile yükseldi

Demir cevheri vadeli fiyatları, dirençli çelik talebi ve Çin'de devam eden ekonomik teşvik umutlarının desteğiyle art arda üçüncü seansta da yükseldi. Ancak liman stoklarının yüksek seyretmesi kazancı sınırladı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 0,98 artışla 773,5 yuan/ton (106,82 dolar) seviyesinden tamamladı.

Mysteel danışmanlık şirketinin verilerine göre, Çin'de inşaat çeliği ürünlerinin günlük işlem hacmi dün üst üste üçüncü seansta da yüzde 0,67 artışla 135.100 tona yükseldi.

Singapur Borsası'ndaki gösterge aralık ayı demir cevheri, TSİ 06.35'te çok az değişerek 101,1 dolar/ton oldu.

Çelik tüketimi genellikle soğuk kuzey bölgelerinde açık hava inşaatlarının yavaşladığı Kasım ayında daralır, ancak bu ay daha sıcak güney ve doğu bölgelerindeki taleple dengelendi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri kazanç kaydetti. İnşaat demiri yüzde 0,85, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,43, filmaşin yüzde 0,47 ve paslanmaz çelik yüzde 0,19 artış kaydetti.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,35 ve yüzde 0,34 arttı.

Çin, ekonomik aktiviteyi canlandırmak için geçen ay kredi verenlerin oranları beklenenden daha yüksek marjlarla düşürmesinin ardından bugün aylık sabitlemede gösterge borç verme oranlarını değiştirmedi.