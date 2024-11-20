Bakır, ABD dolarının gevşemesiyle kazancını sürdürdü

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 05.45'te yüzde 0,7 artışla 9.146,5 dolar/tona yükselirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) aralık ayı bakır kontratı, yüzde 0,8 artışla 74.600 yuan/tona (10.303,44 dolar) çıktı.

Dolar son dönemde elde ettiği yüksek kazançların bir kısmını geri vererek, dolar cinsinden fiyatlandırılan metalleri diğer para birimi sahipleri için daha uygun hale getirdi.

Analistler, Çin talebine ilişkin endişelerin devam ettiğini ve ticaret savaşları ve Çin teşviklerinin eksikliğine ilişkin belirsizlik sürerken, bu endişelerin ortadan kalkmasının zor olacağına işaret etti.

LME'de alüminyum yüzde 0,5 artışla 2.657,5 dolar/tona tırmanarak üst üste ikinci seansta da yükseldi.

Çin cuma günü, 1 Aralık'tan itibaren bazı alüminyum ve bakır ürünleri için yüzde 13 ihracat vergisi iadesini iptal edeceğini açıkladı. Çin'in bakır ürünleri ihracatı kayda değer olsa da, alüminyum ihracatının hacmi önemli ölçüde daha yüksek.

Commerzbank, “Bu önlemler uzun vadede LME fiyatlarını destekleyebilir, zira Çin dışındaki pazarlarda arzın azalması ya da pahalılaşması söz konusu” dedi.