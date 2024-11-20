API petrol stokları beklentilerin üzerinde arttı

Amerikan Petrol Enstitüsü’nden (API) yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 777 bin varil artan petrol stokları, 15 Kasım ile sona eren hafta 4,75 milyon varil arttı. Piyasa beklentisi stoklarda 800 bin varil artış olacağı yönündeydi.

Bu artışın ardından ham petrol stokları yılbaşındaki seviyesinin yaklaşık 1,0 milyon varil altında seyrediyor.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 1,4 milyon varil artışla 389,3 milyon varile ulaştığına işaret etti. SPR stokları yaz aylarındaki en düşük seviyesinin yaklaşık 42 milyon varil üzerinde seyretmesine rağmen, ABD Başkanı Biden'in göreve geldiği zamandan bu yana 246 milyon varil aşağıda bulunuyor.

API benzin stokları yönünü bir haftalık artışın ardından yeniden aşağı çevirdi. Bir önceki hafta 312 bin varil artan stoklar, geçen hafta 2,48 milyon varil aşağı geldi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın %4 altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stoklarında da bir haftalık aranın ardından yeniden düşüş yaşandı. Önceki hafta 1,14 milyon varil yukarı gelen stoklar, geçen hafta 688 bin varil azaldı. Damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık %5 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında üst üste ikinci haftasında da geriledi. Bir önceki hafta 1,86 milyon varil düşen Cushing petrol stokları, geçen hafta 288 bin varil daha azaldı.

ABD Enerji Bakanlığı (DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında düşüş bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 2,09 milyon varil artan petrol stoklarının, 15 Kasım ile sona eren haftada 0,8 milyon varil düşüş olacağını tahmin ediyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 0,2 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 0,4 milyon varil düşüş olması yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının %91,4 seviyesinden %91,7 seviyesine çıkacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 18.30'da açıklanacak.