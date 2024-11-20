Gazze'de sivil savunma ve acil yardım araçları yakıt eksikliği nedeniyle hizmet veremiyor

Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gazze kentindeki sivil savunma araçlarının çoğunun yakıt eksikliği nedeniyle çalışamaz hale geldiğini duyuruyoruz. Şu anda yalnızca bir araç ve bir su tankeri ile hizmet verebiliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sivil savunma ekiplerinin son bir haftadır çok sayıda acil durum çağrısına yanıt veremediğine dikkati çekilen açıklamada, ekiplerin İsrail saldırılarına maruz kalan bölgelere ulaşamadığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarını aralıksız sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, sivil savunma ekiplerinin hizmet verememesi durumunda Gazze halkının acılarının katlanacağı, acı manzaraların ve yeni bir insani felaketin ortaya çıkabileceği uyarısı yapıldı.

Yakıt eksikliği nedeniyle Gazze'de insani felaketin boyutunun her geçen gün derinleştiği, İsrail'in 46 gündür kuşatmasını sürdürdüğü Gazze'nin kuzeyinden çok sayıda Filistinlinin yerinden edilmesiyle Gazze kentinde insani müdahale ihtiyacının arttığına vurgu yapıldı.

İsrail'in sivil savunma ekipleri için gerekli yakıtın ve ekipmanın ulaştırılmasını engellemesinin Filistinlilere karşı işlediği suçların devamı ve uluslararası insancıl hukukun kasıtlı ihlali olduğunun altı çizildi.

Dünya ülkelerine ve uluslararası kuruluşlara Gazze'deki sivil savunma ekiplerine yakıt ulaştırılması çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bölge halkını göçe zorlayan İsrail ordusu düzenlediği saldırılarla bir yandan hastaneleri hedef alıp sağlık personelini alıkoyarken, diğer yandan bölgeye tıbbi ve insani yardım girişine de izin vermiyor.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

BM: Gazze'nin kuzeyindekiler 40 günden fazla süredir neredeyse hiç yardım alamadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili soruları cevapladı.

Gazze'nin kuzey bölgesine geçişlerin İsrail askerlerince engellediğini aktaran Dujarric, bölge sakinlerinin 40 günden fazla süredir neredeyse hiç yardım alamadığını ve özellikle bazı bölgelerde insani durumun vahim olduğunu ifade etti.

Dujarric, İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) verdiği bilgilere atıfta bulunarak, "Gazze'nin kuzeyinde kuşatma altındaki bölgelerde insanlar hayatta kalmak için mücadele ediyor." dedi.

İsrail askerlerinin, Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Cebeliye gibi bölgelere gidecek yardımları engellenmeye devam ettiğini söyleyen Dujarric, sadece bu ay planlanan 31 yardım girişiminden 27'sinin reddedildiğini ve diğer 4'ünün ciddi şekilde yavaşlatıldığını vurguladı.

Dujarric, "Açıkçası, BM'nin Gazze'nin kuzeyinde, kuşatma altındaki bölgelerde insanlara destek olma yönündeki tüm girişimleri reddedildi veya engellendi." diye konuştu.

Genel Sekreter Sözcüsü, tüm ekmek fırınlarının kapatıldığı, sağlık, su ve arıtma tesislerinin yakıt ikmalinin tamamen engellendiği bölgede yaşanacak kıtlığa dikkati çekti.