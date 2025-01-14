bizz@kampüs’te fikirler Ülker Caramio için yarışacak

Her yıl farklı bir Ülker markasıyla ilgili yenilikçi pazarlama projelerinin geliştirildiği bizz@kampüs bu yıl 14. kez gençlerle buluşacak. Fikirler Ülker Caramio için geliştirilecek. Üniversite 3 ve 4. sınıf ile yüksek lisans öğrencilerinin, 2-3 kişilik takımlar kurarak katılacağı bizz@kampüs’te başvurular 13 Ocak-14 Şubat 2025 tarihleri arasında www.bizzkampus.com/tr sitesinden yapılabilecek.

Pazarlama alanına ilgi duyan ve kariyerleri öncesi bu alanda tecrübe kazanmak isteyen öğrencilerin başvuru yapabileceği bizz@kampüs’te takımlar, proje hazırlık aşaması sonrası 50 takım arasına seçilebilmek için yarışacak. Öğrencilerin verilen bilgileri birlikte, takım uyumu içinde değerlendirip, yenilikçi fikir geliştirme, fikirlerini en dikkat çekici şekilde sunma, ikna etme, planlama konularında tecrübe kazanacakları yarışmada dereceye girenler ise 15-16 Mayıs 2025’te yapılacak final organizasyonuyla belirlenecek. Yarışmada, ilk 3 sırayı elde edenler uzun dönem staj hakkında sahip olacak. Ayrıca birinciye 90 bin TL, ikinciye 80 bin TL ve üçüncüye de 70 bin TL olmak üzere toplam 240 bin TL para ödülü verilecek.

Gözleveli: “bizz@kampüs, yenilikçi fikirlerin hayata geçmesine fırsat sağlıyor”

Ülker İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, bizz@kampüs’ün öğrencilere iş hayatına adım atmadan önce önemli bir deneyim imkânı sunduğunu vurgulayarak, “Bu yıl 14. kez gerçekleştireceğimiz bizz@kampüs, yenilikçi pazarlama fikirlerinin hayata geçmesine fırsat sağlıyor. Kariyerlerinin henüz başında olan gençlere, pazarlama fikirlerini vitrine taşıma imkânı sunuyoruz. Her sene farklı bir Ülker markasını odağa alarak gençlerle birlikte bu heyecanlı maratona çıkıyoruz. Geçtiğimiz yıl 97 üniversiteden 2500’den fazla öğrenciden başvuru aldık. Bu yıl da tüm öğrencileri bu eşsiz deneyime ortak olmaya davet ediyoruz.” dedi.

Kabakçı: “İş dünyası öncesi önemli bir fırsat sunuyoruz”

bizz@kampüs yarışmasının, pazarlama alanında kariyer yapmak isteyen gençler için büyük bir fırsat sunduğunu belirten Ülker CMO’su Mustafa Kabakçı ise şunları söyledi: “İş dünyasında farkını ortaya koymak isteyen gençler için pazarlama becerileri büyük önem taşıyor. bizz@kampüs, gençlere yalnızca teorik değil, uygulamalı bir deneyim sunarak onları iş dünyasına hazırlıyor. Gençleri profesyonellerle buluşturarak, onlara güncel pazarlama yaklaşımlarına dair tüm ayrıntıları birebir öğrenme fırsatı sunuyoruz.”