  Bloomberg: Türkiye, Rusya'nın ihlalleri sonrasında Litvanya'ya AWACS keşif uçağı gönderdi
Bloomberg: Türkiye, Rusya'nın ihlalleri sonrasında Litvanya'ya AWACS keşif uçağı gönderdi

ABD merkezli Bloomberg, Rusya'nın hava sahası ihlallerinden sonra Türkiye'nin Litvanya'ya AWACS (havadan erken ihbar ve kontrol) keşif uçağı yolladığını aktardı.

Bloomberg: Türkiye, Rusya'nın ihlalleri sonrasında Litvanya'ya AWACS keşif uçağı gönderdi
Bloomberg'in Türk yetkililere dayandırdığı haberine göre Türkiye, Rusya'nın hava sahası ihlalleri nedeniyle NATO'nun Baltık'taki gözetleme kapasitesini artırmak amacıyla Litvanya'ya 22 Eylül Pazartesi günü gelişmiş AWACS radar uçağı konuşlandırdı.

İHA'ları tespit ediyor

Haberde, yerdeki radar sistemlerinin algılayamadığı ve alçaktan uçan insansız hava araçlarını (İHA) tespit etme yeteneğine sahip uçağın görevinin bugün sona ereceği belirtildi. Yetkililer, geçici konuşlandırmanın diğer NATO üyeleriyle dayanışma göstergesi olduğunu ifade etti.

Rusya'nın hava sahası ihlalleri

Polonya, 9 Eylül'ü 10 Eylül'e bağlayan gece Rus İHA'larının hava sahasını ihlal ettiğini açıklamıştı. Romanya ise 14 Eylül Pazar günü bir Rus İHA'sının Ukrayna'ya saldırı esnasında Romanya hava sahasını ihlal edildiğini duyurmuştu. Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tshakna 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, 3 adet Rus MiG-31 tipi savaş uçağının 12 dakika boyunca Estonya hava sahasını ihlal ettiğini ve protesto notası vermek üzere Rusya'nın Tallin Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Bakanlığa çağırdıklarını açıklamıştı. Estonya 10 günde hava sahası ihlal edilen üçüncü NATO ülkesi olmuştu.

