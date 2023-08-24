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BM: Rusya'nın tahıl kararı sonrası Ukrayna'da savaşın şiddeti arttı

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın 17 Temmuz'da Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilme kararının ardından Ukrayna'da savaşın şiddetinin arttığı konusunda uyarıda bulundu.

Haber Merkezi
AA
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BM Güvenlik Konseyinde Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı. Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, BM Şartı'nı da ihlal eden Rusya-Ukrayna savaşının yakın bir zamanda sonlanacak gibi görünmediğini ifade etti.

DiCarlo, BM'nin Ukrayna'da adil ve sürdürülebilir bir barış için tüm "anlamlı çabaları" desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

"Geniş kapsamlı küresel sonuçları olabilir"

"Rusya'nın 17 Temmuz'da Karadeniz Tahıl Girişimi'nden çekilme kararının ardından savaşın şiddeti arttı." değerlendirmesinde bulunan DiCarlo, gerginliğin arttığına ve Karadeniz'de seyrüsefer serbestisine yönelik tehditlerin meydana geldiğine dikkati çekti.

DiCarlo, tahıl tesislerine yönelik saldırıların "geniş kapsamlı küresel sonuçları" olabileceği uyarısında bulunarak, bunların kaydedilen ilerlemeyi tehdit ettiğini ve dünya genelinde gıda güvensizliğiyle mücadele eden yaklaşık 345 milyon kişi için korkunç sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Siviller ve sivil altyapılara yönelik saldırıları da eleştiren DiCarlo, "Söz konusu saldırılar, nerede olursa olsun meşru olamaz ve uluslararası hukuku ihlal eder." ifadesini kullandı.

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