  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. BM'den Suriye'ye 1,3 milyar dolar yardım hedefi
Takip Et

BM'den Suriye'ye 1,3 milyar dolar yardım hedefi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Genel Sekreter Yardımcısı Abdallah Dardari, Suriye’de altyapının yeniden inşasını desteklemek amacıyla üç yıl boyunca toplam 1,3 milyar dolarlık yardım sağlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BM'den Suriye'ye 1,3 milyar dolar yardım hedefi
Takip Et

Dardari, verdiği röportajda: “Suriye’ye yatırım yapmak artık sadece insani değil, aynı zamanda küresel kamu yararı olarak değerlendiriliyor.” dedi. BM yetkilisi, bu planın yalnızca bir mali hedef değil, yapay zeka uygulamalarından sosyal koruma programlarına kadar çok boyutlu bir kalkınma stratejisi olduğunu belirtti.

Özellikle Suudi Arabistan ve Türkiye tarafından da desteklenecek

Plan kapsamında sağlanacak fonların yalnızca BM tarafından değil, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve bölgedeki bazı ülkeler — özellikle Suudi Arabistan ve Türkiye — tarafından da desteklenmesi öngörülüyor. Dardari, bu çok taraflı finansman modelinin sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu vurguladı.

Suriye konulu özel bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek

Önümüzdeki hafta Washington DC’de düzenlenecek olan IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarının oturum aralarında Suriye konulu özel bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek. Dardari, bu buluşmanın “uluslararası toplumun Suriye’ye destek vermeye hazır olduğuna dair önemli bir mesaj” olduğunu söyledi. Toplantıda, Suriye’nin IMF’den Özel Çekme Hakları (SDR) çerçevesinde destek alması ve Dünya Bankası ile yeni projeler üzerinde müzakere edebilmesi gibi başlıklar ele alınacak. Dardari’ye göre bu gelişmeler, ülkenin ekonomik toparlanması açısından “önemli fırsatlar” sunuyor.

İmamoğlu ve diploması iptal edilen 27 kişi ifade verecekİmamoğlu ve diploması iptal edilen 27 kişi ifade verecekGündem

 

Rusya, Paskalya ateşkesini uzatmayacakRusya, Paskalya ateşkesini uzatmayacakDünya

 

Dünya
Gazze'de can kaybı 51 bin 240'a yükseldi
Gazze'de can kaybı 51 bin 240'a yükseldi
Rusya: Ukrayna'da geçici ateşkesin sona ermesinin ardından çatışmaları sürdürüyoruz
Rusya: Ukrayna'da geçici ateşkesin sona ermesinin ardından çatışmaları sürdürüyoruz
Aslan, kasabadan kaçırdığı 14 yaşındaki kızı parçaladı!
Aslan, kasabadan kaçırdığı 14 yaşındaki kızı parçaladı!
İsrail, Gazze'nin Han Yunus bölgesine saldırıları düzenledi: 7 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail, Gazze'nin Han Yunus bölgesine saldırıları düzenledi: 7 Filistinli hayatını kaybetti
Trump yönetimi, Afrika'daki kalkınma ve diplomatik faaliyetlerini azaltıyor
Trump yönetimi, Afrika'daki kalkınma ve diplomatik faaliyetlerini azaltıyor
Papa Francis 88 yaşında hayatını kaybetti
Papa Francis 88 yaşında hayatını kaybetti