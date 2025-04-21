BM'den Suriye'ye 1,3 milyar dolar yardım hedefi

Dardari, verdiği röportajda: “Suriye’ye yatırım yapmak artık sadece insani değil, aynı zamanda küresel kamu yararı olarak değerlendiriliyor.” dedi. BM yetkilisi, bu planın yalnızca bir mali hedef değil, yapay zeka uygulamalarından sosyal koruma programlarına kadar çok boyutlu bir kalkınma stratejisi olduğunu belirtti.

Özellikle Suudi Arabistan ve Türkiye tarafından da desteklenecek

Plan kapsamında sağlanacak fonların yalnızca BM tarafından değil, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve bölgedeki bazı ülkeler — özellikle Suudi Arabistan ve Türkiye — tarafından da desteklenmesi öngörülüyor. Dardari, bu çok taraflı finansman modelinin sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu vurguladı.

Suriye konulu özel bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek

Önümüzdeki hafta Washington DC’de düzenlenecek olan IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarının oturum aralarında Suriye konulu özel bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek. Dardari, bu buluşmanın “uluslararası toplumun Suriye’ye destek vermeye hazır olduğuna dair önemli bir mesaj” olduğunu söyledi. Toplantıda, Suriye’nin IMF’den Özel Çekme Hakları (SDR) çerçevesinde destek alması ve Dünya Bankası ile yeni projeler üzerinde müzakere edebilmesi gibi başlıklar ele alınacak. Dardari’ye göre bu gelişmeler, ülkenin ekonomik toparlanması açısından “önemli fırsatlar” sunuyor.