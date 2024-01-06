Boeing'den arızalarla gündeme gelen 737 Max tipi uçaklara dair açıklama

The Seattle Times'ın haberine göre, Boeing, yeni modeli olan 737 Max 7 tipi uçaklara ilişkin elektronik posta yoluyla yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "(737 Max 7 tipi uçakların) Kapsamlı testlerden ve FAA incelemesinden geçeceği uzun vadeli bir çözüm geliştiriyoruz." ifadesi kullanılarak, halihazırda hizmette olan Max'ler için incelemelerin sürdüğüne işaret edildi.

Boeing'in güvenlik standartlarından muafiyet talebi

Boeing, 4 Aralık 2023'te FAA'dan, 737 Max 7'nin, motor girişleri ve buz önleme sistemiyle ilgili güvenlik standartlarından 2026'ya kadar muaf tutulmasını talep etmişti.

FAA ise Ağustos 2023'te, Boeing Max 8 ve Max 9 tipi uçakları kullanan pilotları kuru koşullarda uçarken buzlanmayı önleyici sistemin kullanımını beş dakika ile sınırlandırmaları konusunda uyarmıştı. FAA, aksi takdirde motorların etrafındaki girişlerin çok ısınabileceğini ve parçalarının koparak uçağa zarar verebileceğini ifade etmişti.