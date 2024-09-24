  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. California'daki okullarda akıllı telefon kısıtlanıyor
Takip Et

California'daki okullarda akıllı telefon kısıtlanıyor

ABD'nin California eyaletinde okullarda akıllı telefon kullanımının kısıtlanacağı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
California'daki okullarda akıllı telefon kısıtlanıyor
Takip Et

ABD'nin California eyaletinde, öğrencilerin okullarda akıllı telefon kullanmasının kısıtlanması yönünde karar alındı.

Vali Gavin Newsom'un imzaladığı yeni yasa uyarınca, eyaletteki okullar öğrencilerin akıllı telefon kullanımını kısıtlayan kuralları uygulamak zorunda kalacak.

Yasa, okul yönetimlerinin 1 Temmuz 2026'ya kadar kampüslerde veya okullarda öğrencilerin akıllı telefon kullanmalarını yasaklamak veya belirli durumlarla sınırlamak için kurallar koymasını şart koşuyor. Yasa ayrıca sınıflardaki dikkati dağıtıcı unsurları ve sosyal medyanın çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkilerini en aza indirmeyi amaçlıyor.

Newsom, konuyla ilgili açıklamasında, "Yeni yasa, öğrencilerin okuldayken ekranlara değil, akademik çalışmalarına, sosyal gelişimlerine ve dünyaya odaklanmasına yardımcı olacak." dedi.

Daha önce Florida, Louisiana, Indiana'nın da aralarında olduğu pek çok eyalet öğrencilerin okulda telefon kullanımını kısıtlamayı amaçlayan yasalar çıkarmıştı.

Japonya’daki sel felaketinde ölü sayısı 7’ye yükseldiJaponya’daki sel felaketinde ölü sayısı 7’ye yükseldiDünya

 

Dünya
Japonya’daki sel felaketinde ölü sayısı 7’ye yükseldi
Japonya’daki sel felaketinde ölü sayısı 7’ye yükseldi
İtalya Başbakanı Meloni: BMGK reformu herkes için yapılırsa anlamlı olur
İtalya Başbakanı Meloni: BMGK reformu herkes için yapılırsa anlamlı olur
Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem: Yüksekliği 50 santimetreyi bulan tsunami meydana geldi
Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem: Yüksekliği 50 santimetreyi bulan tsunami meydana geldi
İsrail'den Lübnan'a geniş çaplı hava saldırısı: Ölü sayısı 500'e yaklaştı
İsrail'den Lübnan'a geniş çaplı hava saldırısı: Ölü sayısı 500'e yaklaştı
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem
İsrail'in saldırısına Lübnanlı gazeteci canlı yayında yakalandı
İsrail'in saldırısına Lübnanlı gazeteci canlı yayında yakalandı