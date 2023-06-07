Çin, yeryüzünde 10 bin metre derinliğinde bir delik açıyor

Çin, bilimsel araştırmalar yapmak üzere yerkabuğunda 10.000 metre derinliğinde bir delik açmaya başladı. Ülkenin en derini olacak olan sondaj kuyusu, petrol zengini Sincan bölgesinde yer alıyor.

Çin basını, projenin "Çin'in derin dünya araştırmalarında bir dönüm noktasını temsil ettiğini ve gezegenin yüzeyin altındaki derin bölgelerini incelemek için benzeri görülmemiş bir fırsat sağladığını" bildirdi. Söz konusu sondaj kuyusunun ondan fazla kıtasal tabakaya ya da kaya katmanına nüfuz edeceği ve yerkabuğunda 145 milyon yıllık kalıntılar içeren Kretase sisteminin ötesine ulaşacağı belirtiliyor.

Rapora göre, bilim insanları bu deliği enerji kaynaklarını ve zengin mineralleri ortaya çıkarmak için kullanacak ve Dünya'nın derin bileşimini inceleyecek. Sondaj, ayrıca deprem ve yanardağ patlaması gibi çevresel felaketlerin risklerini değerlendirmek için de kullanılacak. Projeye öncülük eden China National Petroleum Corp. bu sondajın derin yeraltı sondaj teknolojilerini test etmek için de kullanılacağını söylüyor.

2,000 ton ağırlığındaki sondaj makinesinin tasarım derinliği 11,100 metre civarına kadar ulaşabiliyor. Bununla birlikte sondajın 457 gün sürmesi bekleniyor.