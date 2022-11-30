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Çin'de vaka sayısı hafif geriledi

Çin'de COVID-19 salgınında günlük yeni vaka sayısı dün 37 bin 828'e geriledi.

Haber Merkezi
Foreks
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Çin'de COVID-19 salgınında günlük yeni vaka sayısı dün 37 bin 828'e geriledi. Önceki gün 38 bin 645 vaka belirlenmişti

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre 29 Kasım'da tespit edilen vakaların 4 bin 288'i semptom gösterdi.

Önceki gün vakaların 3 bin 624'ü semptom göstermişti.

Başkent Pekin'de semptom gösteren vaka sayısı 1282 olurken, Şanghay'da semptom gösteren vaka sayısı 11, Guangzhou'da 541 ve Chongqing'de 164 oldu.

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