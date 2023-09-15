Türkiye'de görülen Eris Varyantı nedir, belirtileri neler?

COVID-19'un dünyayı tedirgin eden yeni varyantı Eris, Türkiye'de ortaya çıktı. Sağlık Bakanı sosyal medya hesabı üzerinden tedirgin eden açıklamayı yaptı. Bakan Koca, "Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme" dese de Eris varyantının Türkiye'de görüldüğü teyit edilmiş oldu.

Peki, Eris varyantı nedir, belirtileri neler?

Omicron'un türevi Eris

Dünya Sağlık Örgütü, "gözlem altındaki varyant" olan Omicron'un alt türevi Eris (EG.5.1) varyantının statüsünü, "izlenmesi gereken varyant" olarak değiştirmişti. Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut COVID-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirilmişti.

Ancak Eris'in özelliklerine bağlı olarak küresel şekilde yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği uyarısı da yapıldı.

Eris varyantı belirtilerine dikkat

Eris varyantının belirtileri, COVID-19 varyantlarının belirtilerine benzer özellik taşıyor. Eris varyantında da tad kaybı, solunum güçlüğü, öksürük ateş gibi ortak belirtiler var.

Uzmanlar Eris varyantının belirtilerini şöyle sıralıyor:

Öksürük, ateş, nefes darlığı veya solunum güçlüğü, boğaz ağrısı, kas ağrıları veya kas güçsüzlüğü, baş ağrısı, yorgunluk, burun akıntısı veya tıkanıklığı, tat veya koku kaybı, ishal veya mide rahatsızlığı.