Çin’den, Kanada'ya misilleme: İthal ürünlere ek gümrük vergisi getirecek

Pekin yönetimi, Kanada'nın Çin'den ithal edilen elektrikli araçlar ile çelik ve alüminyum ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerine karşı başlattığı 'ayrımcılık' soruşturmasının ardından, bu ülkeden ithal edilen belirli tarım ve gıda ürünlerine ek gümrük vergisi getireceğini bildirdi.

Ek gümrük vergileri uygulanacak

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Kanada'dan ithal kolza yağı, yağ küspesi ve fıstık ürünlerine ek yüzde 100, su ürünleri ve domuz etine ise ek yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, yeni vergiler 20 Mart'tan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Kanada Çin'e ek vergi kararını duyurmuştu

Kanada'da Başbakan Justin Trudeau başkanlığındaki hükümet, 26 Ağustos 2024'te, Çin'den ithal elektrikli araçlara yüzde 100, alüminyum ile çelik ürünlerine ise yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı.

Çin DTÖ kurallarına aykırılık nedeniyle şikayet etmişti

Çin, vergi artışları ve diğer kısıtlayıcı tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu savunarak 6 Eylül 2024'te Kanada aleyhine şikayet başvurusunda bulunmuştu.

Elektrikli araçlara ek vergi 1 Ekim 2024'te, çelik ve alüminyum ürünlerine 15 Ekim 2024'te yürürlüğe girmişti.

Çin, tarife artışı nedeniyle "ayrımcılık" soruşturması başlatmıştı

Pekin yönetimi, ayrıca Kanada'ya karşı "ayrımcılık" soruşturması başlatmıştı.

Çin, ilk kez gümrük vergilerinin artırılması nedeniyle bir ülke hakkında "ayrımcılık" gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Daha önce ABD, Çin'den ithal aynı ürünlere aynı oranlarda ilave gümrük vergileri açıklamış, Avrupa Birliği (AB) de Çin'den ithal elektrikli araçlar hakkında yürüttüğü sübvansiyon soruşturmasının ardından gümrük vergilerinde artışlara karar vermişti.

Çin'in Dış Ticaret Yasası'nın 7. maddesi, herhangi bir ülke veya bölgenin "ayrımcı temeldeki" yasak, kısıtlama ve uygulamalarına "karşı-tedbirlerle" yanıt verilmesine olanak tanıyor.