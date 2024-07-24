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CrowdStrike, küresel krize neden olan hatayı açıkladı

Siber güvenlik şirketi CrowdStrike, kalite kontrol aracındaki bir hatanın küresel yazılım sorununa neden olan güncellemenin yayınlanmasına neden olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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CrowdStrike, küresel krize neden olan hatayı açıkladı
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CrowdStrike, küresel yazılım sorununa neden olan hataya ilişkin bilgi verdi.

Güncellemeleri hatalara karşı kontrol etmek amacıyla kullanılan kalite kontrol aracındaki bir hatanın kusurlu güncellemenin yayınlanmasına neden olduğu aktarılan açıklamada, "İçerik doğrulayıcıdaki bir hata nedeniyle iki şablon örneğinden biri, sorunlu içerik verileri içermesine rağmen doğrulamayı geçti." ifadeleri kullanıldı.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın güncellemesiyle Microsoft işletim sistemi arasındaki kopukluk nedeniyle birçok sektörü etkileyen küresel yazılım sorunu, cuma gününden itibaren dünyanın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkilemişti.

CrowdStrike Üst Yöneticisi (CEO) George Kurtz, sorun nedeniyle müşterileri ve ortaklarından özür dilemişti.

ABD Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi ise dün CrowdStrike CEO'su Kurtz'u kongrede ifade vermeye çağırmıştı.

 

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