CSIS: Çin ve Hindistan ülkedeki seçimlere müdahale etmeye çalışabilir

Ulusal basında yer alan haberlere göre, CSIS Operasyon Müdür Yardımcısı Vanessa Lloyd, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu devletlerin seçimlere müdahale etmek için yapay zeka temelli sistemlerden giderek daha fazla yararlandığını söyledi.

"Hindistan hükümetinin de Kanada halkına ve demokratik sürecine müdahale etme niyetine ve kabiliyetine sahip olduğuna tanık olduk"

Çin'in seçimlere müdahale etmek için yapay zeka araçları kullanmasının oldukça muhtemel olduğunu belirten Lloyd, "Hindistan hükümetinin de Kanada halkına ve demokratik sürecine müdahale etme niyetine ve kabiliyetine sahip olduğuna tanık olduk." dedi.

Lloyd ayrıca, Rusya ve Pakistan'ın da Kanada'ya karşı benzer faaliyetler yürütmesinin ihtimal dahilinde olduğunu ifade etti.

Kanada'nın yeni Başbakanı Mark Carney, parlamentoyu feshederek 28 Nisan'da erken seçime gidileceğini açıklamıştı.

Ülkedeki istihbarat yetkilileri, 2022'nin başında, Çin'in 2019'daki federal parlamento seçimlerine etki etmek üzere bazı adayları örtülü bir ağla finanse ettiğini ileri sürmüştü. Dönemin Başbakanı Justin Trudeau'nun söz konusu faaliyetler hakkında bilgilendirildiği iddia edilmişti.