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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan barış diplomasisi: Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-İran çatışmaları devam ederken bölge liderleri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve İran'ın ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan barış diplomasisi: Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"Saldırılar bölge güvenliğine ciddi zarar veriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, bu saldırıların bölge güvenliğine ciddi zarar verdiğini, İsrail’in küresel boyutta istikrar ve güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

İsrail İran’ın nükleer programında uzlaşma arayışını baltaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail tarafından düzenlenen saldırıların İran’ın nükleer programına ilişkin uzlaşma arayışını da baltaladığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistin’deki işgal ve soykırıma sessiz kalınmasının İsrail’i bu noktaya getirdiğini, İsrail’in Gazze’deki soykırımı bu saldırılar yoluyla gölgelemesine izin verilmemesinin önemli olduğunu belirtti.

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