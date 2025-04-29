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Deepfake içerikler artık federal suç sayılıyor! ABD Temsilciler Meclisi tasarıyı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, bireyin izni olmadan çevrim içi platformlarda sahte cinsel içerikli "deepfake" görsellerin yayılmasını federal suç kapsamına alan yasayı onayladı.

Haber Merkezi
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Deepfake içerikler artık federal suç sayılıyor! ABD Temsilciler Meclisi tasarıyı onayladı
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ABD Temsilciler Meclisi, izinsiz olarak sahte cinsel içerikli "deepfake" görüntülerin çevrim içi ortamlarda dağıtılmasını federal suç haline getiren yasayı geçirdi.

Tasarı 409 "evet" oyu aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melanie Trump'ın da desteklediği tasarı, 409 "evet" oyuna karşı 2 "hayır" oyuyla meclisten geçti.

Tasarı kapsamında, kişinin rızası olmadan yapay zekayla oluşturulan cinsel içerikli sahte deepfake görüntülerinin çevrim içi ortamlarda paylaşılmasının federal suç olarak kabul edilmesi öngörülüyor.

48 saat içinde kaldırılacak

Ayrıca, mağdurların talep etmesi durumunda, sosyal medya platformları ve internet sitelerinin bu tür görüntüleri 48 saat içinde kaldırması zorunlu hale getiriliyor.

Trump'ın imzası gerekiyor

Senatonun da şubatta kabul ettiği tasarının yasalaşması için Trump'ın imzası gerekiyor.

Trump, martta söz konusu tasarıya onay vereceğinin sinyalini vermişti.

Melania Trump, dijital dünyada yaygın olarak görülen ihlal edici davranışların çocukları, aileleri ve toplumu etkilediğini belirterek yasa tasarısına destek istemişti.

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