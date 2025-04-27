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Trump: ABD gemileri Panama ve Süveyş kanallarından ücretsiz geçmeli

ABD Başkanı Trump, ABD ticari ve askeri gemilerinin Panama ve Süveyş kanallarından serbest geçişini talep etti.

Haber Merkezi
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Trump: ABD gemileri Panama ve Süveyş kanallarından ücretsiz geçmeli
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD olmadan Panama ve Süveyş kanallarının var olmayacağını ileri sürdü.

Hem askeri hem de ticari ABD gemilerinin Panama ve Süveyş kanalları üzerinden ücretsiz seyahat etmelerine "derhal" izin verilmesi gerektiğini savunan Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya bu konuyla ilgilenmesi için talimat verdiğini belirtti.

Trump, daha önceki açıklamalarında da Panama'daki ABD askeri varlığını artırarak Çin'in buradaki etkisini, özellikle de kanala erişimini azaltmak amacında olduklarını söylemişti.

Yıllık değeri yaklaşık 270 milyar dolar olan ABD konteyner trafiğinin yüzde 40'ından fazlasının Panama Kanalı'ndan geçtiği belirtiliyor.

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