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Dışişleri'nden İsrailli bakanın Mescid-i Aksa çağrısına sert tepki: Harakete geçme zamanı gelmiştir

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog yapılmasına yönelik açıklamasının "İsrail'in Kudüs'teki kutsal mekanların ve Kudüs'ün statüsünü ve kimliğini değiştirme çabalarının yeni ve son derece tehlikeli bir örneği" olduğunu belirtti.

AA
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Dışişleri'nden İsrailli bakanın Mescid-i Aksa çağrısına sert tepki: Harakete geçme zamanı gelmiştir
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Bakanlık, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme yönündeki açıklamasının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog yapılmasına ilişkin açıklamaları İsrail'in Kudüs'teki kutsal mekanların ve Kudüs’ün statüsünü ve kimliğini değiştirme çabalarının yeni ve son derece tehlikeli bir örneğidir." ifadesi kullanıldı.

Bu açıklamaların İslam dünyasında infial yarattığı ve sağduyulu herkesi endişeye sevk ettiği kaydedilen açıklamada, "Münhasıran Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonlar tüm dünyada Müslümanların hissiyatını rencide etmekte ve gerginliklere sebebiyet vermektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin Filistin halkına karşı sürdürdüğü saldırıların bölgesel ve küresel istikrarı her geçen gün daha fazla tehlikeye attığı vurgulanarak, "İsrail saldırganlığının durdurulması ve Filistin halkına koruma sağlanması için uluslararası toplumun harekete geçme zamanı gelmiştir." denildi.

Ne olmuştu?

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" ileri sürmüştü. Habere göre, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" sorusuna Ben-Gvir, "Evet" cevabını vermişti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savunmuştu.

Ben-Gvir'in açıklamalarına birçok ülke lideri ve uluslararası kuruluştan tepki gelmeye devam ediyor.

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