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ECB yetkilisi Klaas Knot'tan faiz mesajı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilisi Klaas Knot, Euro bölgesinde enflasyonun 2025 yılı sonuna kadar yüzde 2'ye düşmesi durumunda faizlerin kademeli olarak azaltılabileceğini belirtti.

Haber Merkezi
Reuters
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ECB yetkilisi Klaas Knot'tan faiz mesajı
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilisi Klaas Knot, Euro bölgesinde enflasyon en geç 2025 yılı sonuna kadar yüzde 2 hedefine ulaşma yolunda ilerlediği sürece faizlerin kademeli olarak düşürebileceğini açıkladı.

"Ayağımızı frenden kademeli olarak çekme konusunda rahatım"

Hollanda Merkez Bankası Başkanı Knot bir konferansta yaptığı konuşmada, "Dezenflasyon patikamızda 2025 sonunda ya da öncesinde enflasyonun yüzde 2'ye düşürülmesi sağlandığı sürece, ayağımızı frenden kademeli olarak çekme konusunda rahatım" dedi.

Knot, "Eylül ayının uygun olup olmadığına ilişkin karar vermek için tüm verilere ve bilgiye sahip olana kadar beklemem gerekecek" dedi.

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