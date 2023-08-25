Dolar, parite ve sterlin Powell’ı izleyecek

Fed’in 2023’ün geri kalanında bir faiz artırımı daha yapıp yapmayacağına ilişkin mesajlar, 21 yılın zirvesine yakın seyreden doların da yönünü belirleyecek.

Yeni işsizlik başvurularının geçen hafta düşmesi de doları destekleyen bir unsur oldu. Dolar endeksi perşembe günü başlayan Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu’nun ilk gününde yüzde 0,5’in üzerinde yükselişle 103,88 düzeyine kadar çıktı. Endeks önceki oturumda iki buçuk ayın zirvesi olan 103,98’i görmüştü.

Bu hafta Avrupa ve ABD’den gelen olumsuz öncü İmalat PMI verileri doların güvenli liman cazibesini artırmıştı. Euro/dolar paritesi de güçlenen dolar karşısında yüzde 0,40’a yaklaşan düşüşle 1,08 düzeyine kadar geriledi.

İngiltere’de sanayi üretimindeki sert düşüş teknik resesyon ihtimalini güçlendirdi ve İngiltere Merkez Bankası’nın faiz artırım adımlarıyla yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 5,2 yükselen sterlin Jackson Hole öncesi dolar karşısında yüzde 0,64 düşüşle 1,2638 düzeyine kadar geriledi. Sterlin/ dolar kuru Eylül 2022’den bu yana dolar karşısında güçleniyor.