Küresel piyasalarında Jackson Hole baskısı

Yatırımcılar ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün katılacağı Jackson Hole konferansında sıkılaştırma yanlısı açıklamalar yapma olasılığına hazırlanırken Asya borsalarında satışlar görüldü, dolar diğer başlıca para birimleri karşısında 11 haftanın zirvesine yükseldi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %1.09 geriledi ancak üst üste üç haftayı ekside kapamasının ardından bu haftayı %0.5 artıda kapamaya hazırlanıyor. Japonya'nın Nikkei endeksi %1.97 düşüş kaydetti. ABD'de tahvil getirileri 14 yılın zirve seviyelerinin altında yatay seyretti.

Ham petrol bir ayın dip seviyesi yakınında seviyesini korusa da dolardaki yükseliş ve Çin merkezli küresel büyüme endişeleri nedeniyle üst üste ikinci haftayı da ekside kapamaya hazırlanıyor.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde ve Japonya Merkez Bankası Başkanı (BOJ) Kazuo Ueda'nın da katılacağı Fed'in her yıl düzenlenen Jackson Hole konferansı öncesinde görülen endişeler yatırımcıları çip üreticisi Nvidia'nın bilanço açıklamasının ardından teknoloji hisselerindeki yükselişten kâr realizasyonuna gitmeye yönlendirdi.

Yatırımcılar faiz artırımlarının devam edip etmeyeceği ve Mart 2022'den bu yana enflasyonu düşürmek üzere faizleri artıran Fed'in faizleri ne kadar süre yüksek seviyelerde tutmayı planladığı konularında ipucu bekliyor.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi Asya işlemlerinde hafif yükselerek en son %4.245 seviyesini gördü. Dün %4.174 ile görülen dip seviyenin üzerinde olsa da Salı günü %4.366 ile görülen zirvenin de oldukça altında kaldı. Salı günü kaydedilen seviye Kasım 2007'den bu yana en yüksek seviyeydi.