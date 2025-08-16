Dünya haritası değişiyor!

Afrika Birliği ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, dünya haritalarında Afrika kıtasının küçültülerek gösterilmesine karşı harekete geçti.

Kampanyayı yürüten kurumlar, kullanılan harita projeksiyonlarının kıtanın dünya sahnesindeki etkisini ve gerçek boyutunu olduğundan küçük gösterdiğini belirtiyor.

Afrika kıtası algınızı sarsacak bir gerçek!

Afrika, coğrafi olarak ABD, Çin, Hindistan, Japonya ve Batı Avrupa'nın büyük kısmından daha büyük.

Bugün pek çok okulda, resmi kurumda ve dijital haritada kullanılan Mercator projeksiyonu, 1569 yılında denizcilere yön bulmada yardımcı olmak için geliştirilmişti. Ancak bu harita, kutuplara yakın bölgeleri orantısız şekilde büyütürken Ekvator'a yakın bölgeleri küçültüyor.

Örneğin Mercator haritasında Grönland, Afrika ile kıyaslanabilir boyutta görünürken, gerçek ölçekte Afrika, Grönland’dan 14 kat daha büyük. Hatta Grönland, sadece Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden bile daha küçük.

Nefes'in haberine göre Afrika Birliği Komisyonu’ndan Selma Haddadi, “Bu sadece bir harita değil. Afrika'yı küçültmek, onu küresel sistemde ‘kenarda kalmış’ gibi göstermek için uzun süredir kullanılan sembolik bir araç" diyor.

Başlatılan “Correct The Map” (Haritayı Düzeltin) kampanyası, özellikle okullarda ve uluslararası kurumlarda daha adil harita projeksiyonlarının kullanılmasını hedefliyor.

Önerilen alternatif Equal Earth (Eşit Dünya) haritası. 2018’de geliştirilen bu projeksiyon, kıtaların şeklini koruyarak gerçek alanlarını daha doğru temsil ediyor.