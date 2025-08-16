  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Zelenskiy'den "karada, havada ve denizde ateşkes" çağrısı
Takip Et

Zelenskiy'den "karada, havada ve denizde ateşkes" çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kalıcı bir barışla sona ermesi gerektiğini belirterek "karada, havada ve denizde ateşkes sağlanması" çağrısı yaptı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zelenskiy'den "karada, havada ve denizde ateşkes" çağrısı
Takip Et

Zelenskiy, Alaska zirvesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği telefon görüşmelerini Telegram hesabından yaptığı paylaşımında değerlendirdi.

Savaşın sona ermesine yönelik görüştüğü her liderlerin net bir tutumu olduğunu aktaran Zelenskiy, "kalıcı ve gerçek" bir barışın sağlanması gerektiğini belirtti.

"Tüm Ukraynalı asker ve sivil savaş esirlerini serbest bırakmalı"

Zelenskiy, "karada, havada ve denizde ateşkesin sağlanması" gerektiğini vurgulayarak, "Tüm Ukraynalı asker ve sivil savaş esirlerini serbest bırakmalı ve Rusya tarafından kaçırılan çocukları geri getirmeliyiz." ifadesini kullandı.

ABD ve Avrupa'nın desteğiyle Ukrayna için uzun vadeli bir güvenliğin sağlanması gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, "Ukrayna için önemli olan tüm konular Ukrayna'nın katılımıyla görüşülmeli. Bölgesel konular da dahil olmak üzere hiçbir konu Ukrayna olmadan çözülemez." değerlendirmesinde bulundu.

AB, Alaska Zirvesi sonrası güvenlik vurgusu yaptıAB, Alaska Zirvesi sonrası güvenlik vurgusu yaptıDünya
Trump-Putin görüşmesinden ateşkes çıkmaması Avrupa basınının manşetlerinde!Trump-Putin görüşmesinden ateşkes çıkmaması Avrupa basınının manşetlerinde!Dünya

 

Dünya
Dünya haritası değişiyor!
Dünya haritası değişiyor!
AB, Alaska Zirvesi sonrası güvenlik vurgusu yaptı
AB, Alaska Zirvesi sonrası güvenlik vurgusu yaptı
Trump-Putin görüşmesinden ateşkes çıkmaması Avrupa basınının manşetlerinde!
Trump-Putin görüşmesinden ateşkes çıkmaması Avrupa basınının manşetlerinde!
Trump’tan Putin görüşmesine tam not: 10 üzerinden 10
Trump’tan Putin görüşmesine tam not: 10 üzerinden 10
Rusya: Alaska zirvesinde Ukrayna'da çözüme ulaşma sorumluluğu Kiev ve Avrupa'ya yüklendi
Rusya: Alaska zirvesinde Ukrayna'da çözüme ulaşma sorumluluğu Kiev ve Avrupa'ya yüklendi
Pakistan'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 330'a yükseldi
Pakistan'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 330'a yükseldi