Zelenskiy'den "karada, havada ve denizde ateşkes" çağrısı

Zelenskiy, Alaska zirvesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği telefon görüşmelerini Telegram hesabından yaptığı paylaşımında değerlendirdi.

Savaşın sona ermesine yönelik görüştüğü her liderlerin net bir tutumu olduğunu aktaran Zelenskiy, "kalıcı ve gerçek" bir barışın sağlanması gerektiğini belirtti.

"Tüm Ukraynalı asker ve sivil savaş esirlerini serbest bırakmalı"

Zelenskiy, "karada, havada ve denizde ateşkesin sağlanması" gerektiğini vurgulayarak, "Tüm Ukraynalı asker ve sivil savaş esirlerini serbest bırakmalı ve Rusya tarafından kaçırılan çocukları geri getirmeliyiz." ifadesini kullandı.

ABD ve Avrupa'nın desteğiyle Ukrayna için uzun vadeli bir güvenliğin sağlanması gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, "Ukrayna için önemli olan tüm konular Ukrayna'nın katılımıyla görüşülmeli. Bölgesel konular da dahil olmak üzere hiçbir konu Ukrayna olmadan çözülemez." değerlendirmesinde bulundu.