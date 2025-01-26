Türkiye, dünyadaki kayak merkezlerinin çoğundan pahalı!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye’de kış sporları, çok yaygın olarak yapılmıyor. Bunda, pahalı bir aktivite olması da etkili. Hem malzemeleri hem tesis sayısının azlığı hem de konaklama giderlerinin yüksek maliyetlerde olmasıyla, kayak gözde spor ya da aktivitelerimiz arasında yer almıyor.

Türkiye’de en gözde kış sporu merkezi Uludağ’da, sömestr sonrası tarihlerde gecelik oda fiyatlarının 35 bin TL seviyelerinden başladığı görülürken, yurt dışında da bu kadar yüksek bir konaklama maliyeti olup olmadığı merak konusu...

27-31 Ocak haftasında, 2 yetişkin 1 çocuk ile tek oda fiyatlarına ve tüm merkezlerde kayak için lift ya da piste en uzak 250 metre mesafede oda ve kahvaltı ücretiyle bakıldığında fiyatlar üzücü boyutta oluyor.

Türkiye pahalı

Yanı başımızdaki komşumuz Bulgaristan’ın kış sporları merkezlerindeki fiyatlara bakıldığında, Türkiye’nin ne kadar pahalı kaldığını görerek sınırdan çıkış yapıyoruz.

Bansko’da oda kahvaltı, fiyatlar 2.500-7.500 TL olurken, Pamporovo’da da 1.500 ila 9.000 TL aralığında değişiyor.

Kayakçıların gözbebeği İsviçre

İsviçre Davos’ta hazır Dünya Ekonomik Forumu toplantıları bitmişken fiyatlar, 9.000 ila 15.000 TL aralığında değişiyor. Daha lüks Saint-Moritz’te ise, 10.000 ila 30.000 TL’ye kış tatili yapmak mümkün.

Fransa’nın İtalya ile sınırında yer alan, Avrupa Alpleri'nin ve Avrupa kıtasının en yüksek dağı olan Mont Blanc’te Chamonix’te kayak yapmak 2 bin ila 17 bin TL aralığında değişirken, dünyanın en büyük bağlantılı kayak pistlerinin yer aldığı yine lüks bir yer olan Courchevel’de de, fiyatlar 5 bin TL’den başlayarak 49 bin liraya kadar çıkıyor.

Yine Alplerde Avusturya Kitzbühel’de kayak yapmak, 7 bin ila 29 bin Türk Lirası aralığında konaklama ücreti gerektiriyor.

ABD’de de Avrupa’dan pahalı değil

Kıtalar aşılarak ABD’ye gidildiğinde, ünlü kayak merkezi Aspen’de konaklama, gecelik 12 bin ila 25 bin lira aralığında değişiyor. Kanada Mont-Tremblant’ta ise, konaklama 5 bin ila 8 bin lira arasında.

Japonya’nın kış sporu merkezi Niseko’da, gecelik konaklama Türk Lirası bazında 10 bin-22 bini TL.