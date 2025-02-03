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Ege'deki depremler nedeniyle pek çok kişi Santorini Adası'nı terk ediyor! Atina uçak bileti fiyatları arttı

Ege'deki Santorini Adası'nda artan sismik hareketlilik sebebiyle bölgeden çok sayıda kişi ayrıldı.

Haber Merkezi
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Ege'deki depremler nedeniyle pek çok kişi Santorini Adası'nı terk ediyor! Atina uçak bileti fiyatları arttı
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Ege'deki sismik hareketlilik nedeniyle çok sayıda kişi Santorini Adası'nı terk ediyor. 

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Santorini Adası ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik nedeniyle bazı Ada sakinleri geceyi araçlarında geçirdi.

Santorini-Atina uçak bileti fiyatları arttı

Büyük bir deprem olacağı endişesi taşıyan çok sayıda kişi ise başkent Atina'ya gitmek üzere Santorini Limanı'na yöneldi.

Santorini-Atina uçak bileti fiyatlarındaki artış da Yunan basınına yansıdı.

Ege adalarındaki sismik hareketlilik korkutuyor

Santorini başta olmak üzere Ege adalarında artan sismik hareketlilik ile Atina Jeodinamik Enstitüsünün verilerine göre bölgede 24 Ocak'tan bu yana 380'in üzerinde minik deprem yaşanması, uzmanları ve hükümeti harekete geçirmişti.

Miçotakis önlemleri masaya yatırdı

Başbakan Miçotakis liderliğindeki hükümet yetkilileri ve uzmanların katılımıyla dün akşam yapılan toplantıda bölgedeki sismik hareketlilik ve olası büyük depreme karşı alınabilecek önlemler masaya yatırılmıştı.

 Okullar eğitime ara verdi

Tedbir amaçlı Santorini dahil 4 adadaki okullarda bir günlüğüne eğitime ara verilmesi kararlaştırılmış, kültürel etkinlikler iptal edilmiş, halktan kapalı ortamlarda toplu halde bulunmaktan kaçınmaları istenmişti.

Santorini'ye tedbir amacıyla arama kurtarma ekibi ve insansız hava araçları sevk edilmiş, Ada'da arama kurtarma ekipleri için çadırlar kurulmuştu.

Öte yandan, olası deprem anında yapılara zarar vermemesi için havuzların boşaltılması istenmişti

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