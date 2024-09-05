Eminem, Spotify'a karşı telif anlaşmasını kaybetti

ABD'li ünlü rapçi Eminem, 2019'da gerekli lisansları almadan şarkılarını yayınladığı gerekçesiyle İsveç merkezli dijital müzik platformu Spotify'a, Eight Mile Style şirketi üzerinden dava açmıştı. 15 Ağustos Perşembe günü açıklanan karara göre, beş yıldır devam eden davayı Spotify'ın kazandığı öğrenildi.

Mahkeme, Spotify'ın davaya konu olan şarkılara dair gerekli lisanslara sahip olmadığını tespit etmesine karşın Eminem'in aleyhinde karar verdi.

Eğer Spotify iddia edildiği gibi telif hakkı ihlalinden suçlu bulunsaydı, yine de karşı tarafa tazminat ödemeyecekti. Spotify yerine, Eminem'in şarkılarını Eight Mile Style'dan servis eden Kobalt Music Group adlı şirket sorumlu tutulacaktı.

Dava süreci

Eminem'in şirketi Eight Mile Style, Spotify'ın yayınladığı 243 şarkıda telif hakkı ihlalinde bulunduklarını öne sürüp 2019 yılında dava açtı.

O dönem şirketin açıklamasında, şarkıların milyarlarca kez dinlenmesine karşın Spotify'ın ödeme yapmadığı, dinlemelerin sadece bir kısmı için "rastgele" tahsilat yaptığı iddialarına yer verildi.

Şirket, bu durumu "kasıtlı telif hakkı ihlali" olarak tanımladı. Bu aşamada Eminem'in davadan habersiz olması ve şarkılarının platformda listelenmeye devam etmesi dikkat çeken detaylardan sadece birkaçıydı.

Spotify tarafı ise, 2020 yılında yaşanan gelişmelere yanıt olarak, bunun tamamen Kobalt Music Group'un hatasından kaynaklandığını, şarkılara ait teliflerin Eight Mile Style şirketinden alınmadan, Spotify'a devredildiğini belirtti.

Kısaca Spotify, Kobalt'ın Eminem'in şarkılarının telif süreci için kendileriyle bir anlaşma yapıldığını, fakat Eight Mile ile aralarında bir anlaşma olmadığını açıklamıştı.

Bu tarihten sonra dava Eight Mile, Spotify ve Kobalt arasında gidip geldi. Bir noktada Spotify CEO'su Daniel Ek'in dava kapsamında ifadesinin alınıp alınmayacağı konuşuldu ve devam eden yıllarda duraklama yaşandı.

En son tüm taraflar olası bir jüri duruşmasından kaçınmak için özet yargı kararında anlaşmaya vardı.

Son karar bu yıl 15 Ağustos'ta Yargıç Aleta A. Trauger tarafından açıklandı. Sonuç, Eight Mile'ın istediği yönde değildi. Trauger, Eight Mile'ın Spotify'dan olabildiğince daha fazla para alabilmek amacıyla dava yoluna başvurduklarını belirtti.

Eight Mile'ın telif ücretlerini toplama yetkisini Kobalt'a devrettiğini, fakat lisanslamanın başka bir şirkette olduğu, bu yönde Spotify'a bilgi verilmediği vurgulandı.

Trauger, Eight Mile'ın "kader kurbanı" şeklinde yorumlanamayacağını, stratejik bir tercihte bulunarak telif hakkı ihlaline olanak tanıdıklarını söyledi.

Mahkeme, lisanslama sürecinde ve telif haklarında Spotify'ın yanlışa alet olduğunu kabul ederken, Eight Mile'a tazminat ödenmeyeceği kararına vardı.