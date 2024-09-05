Lükste düşüş etkiledi: Moda devi endeksten çıkarılıyor

İngiliz lüks moda evi Burberry Group, İngiltere Borsası’nda prestijli yerini kaybetti. FTSE 100 endeksinden düşen 168 yıllık marka için bu büyük bir darbe oldu.

Endeksten çıkma, satışların düşmesi ve yönetimdeki değişikliklerle geçen zorlu bir dönemin ardından geldi.

Burberry'nin hisse fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 53'ten fazla düşerken, hisse endeksin üç aylık yeniden dengelemesi sırasında FTSE 250’de işlem görecek. Değişiklikler 23 Eylül’den itibaren yürürlüğe girecek.

Markanın, İngiltere’nin büyük şirketlerinin yer aldığı endeksten düşmesi, 15 yıllık bir sürecin ardından geldi ve hızla değişen lüks pazarının karşı karşıya kaldığı baskılar da yeniden gözler önüne serildi.

Burberry’nin piyasa değeri, 2,34 milyar sterline (3,06 milyar dolar) düşerken, FTSE 100’e bağlı fonların hisseleri elden çıkarmasıyla hisselerin daha da etkileneceği öngörülüyor.

Lüks markanın imaj mücadelesi

Burberry süreci, hissenin bu yıl yüzde 53’ün üzerinde düşmesiyle tek başına açıklanamazken, İngiliz lüksünün simgesi olan marka, son yıllarda imajını korumakta zorlandı.

Markanın ikonik trençkotları ve ekose desenleri, 90’lar ve 2000’lerde giderek daha fazla İngiliz işçi sınıfıyla ilişkilendirilmeye başlayınca lüks cazibesi zayıflatmıştı.

Yeni CEO’nun stratejisi

CEO değişimleriyle Burberry lüks marka imajında yeniden konumlandırma çabalarında yetersiz kaldı.

Son 10 yılda 4 kez CEO değişimi de şirkete yönelik belirsiz bir görünüm sunarken, temmuz ayında Joshua Schulman CEO olarak atanmıştı.

Daha önce yine lüks moda markaları Coach ve Michael Kors’ta çalışan Schulman’ın, Burberry’nin stratejisini daha “ulaşılabilir lüks” olarak konumlandırması bekleniyor. Bu hamle, maliyetlerde düşüş, mağazalarda artış ve indirimli perakendecilerde yoğunluk anlamına da geliyor.

Satışlar düştü

Dünyada lüks markalarda olduğu gibi Burberry’nin de mali sıkıntıları bulunuyor. Şirketin, temmuz ayında birinci çeyreğe oranla mağaza satışları yüzde 21 düştü. Bu düşüş, şirketin bir yıl içinde üçüncü kez kâr uyarısı almasına ve temettü ödemelerini durdurmasına yol açtı.

Analistler, önemli bir düzeltme yapılmadığı takdirde hisse senedi fiyatlarında daha fazla düşüşün yaşanabileceği konusunda da uyarıyor. Diğer yandan da alım potansiyeli de görülüyor.

Lüks sektöründeki gerileme de ekleniyor

Burberry’nin yaşadığı zorluklar, lüks sektörünün karşı karşıya olduğu daha geniş çaplı sorunların da bir göstergesi olarak görülüyor.

Enflasyon ve ekonomik belirsizlik nedeniyle tüketici harcamalarındaki yavaşlama, lüks sektörünü sert etkilerken, kritik bir alan olan Çin’deki lüks pazar, Burberry gibi markalar için durumu daha da kötüleştiren belirgin bir yavaşlama yaşadı.

Hugo Boss, temmuz ayında Çin de dahil olmak üzere önemli pazarlardaki satışlardaki düşüşün ardından yıllık beklentilerini düşürmüştü. Gucci de ana şirketi Kering’in ilk yarı gelirlerinin düşmesiyle zayıf bir tahmin yayınladı.

Sektör lideri LVMH de özellikle Asya’da ikinci çeyrek gelirlerinde düşüş bildirdi.

Ultra lüks markalar fırtınayı atlattı

Cartier’in sahibi Richemont rekor satışlar açıklarken, Hermes’in ikinci çeyrek satışlarında yüzde 13 artış görüldü. Pazarın en üst katmanının dayanıklılığı olarak görülen bu durum için Smead Capital Management CEO’su ve Burberry yatırımcısı Cole Smead, CNBC haberinde, “bu karmaşanın ortasında fırsat” derken, “Eski bir söz vardır, geride kalacaksan erken geride kal. Burberry erken geride kaldı ve gerçek sorunlarıyla diğer lüks oyunculardan daha erken başa çıkacaklarına inanıyoruz” dedi.

EasyJet, FTSE 100 endeksindeki yerini korudu

EasyJet yolcuların son dakika rezervasyonları nedeniyle fiyat savaşlarının sonuçlarla uğraşırken, Londra Borsası Grubu'nun (LSEG) ağustos sonunda açıkladığı eylül ayı gösterge niteliğindeki üç aylık gözden geçirme değişikliklerine göre, FTSE 100 değişiminde yerini kaybetme tehlikesi yaşadı.

Tüm FTSE UK endeksleri için asıl gözden geçirme 3 Eylül'de yapıldı ve nihai değişiklikler piyasa kapanışı sonrası 4 Eylül'de açıklandı.

EasyJet hisseleri son bir haftada bir miktar yükselirken çıkıştan son anda kurtuldu.

EasyJet, endeksten düşmeye yabancı değil

Euronews haberinde, AJ Bell yatırım analisti Dan Coatsworth EasyJet'e ilişkin olarak, "EasyJet, havayolu sektörünün döngüsel olduğu ve şirketin değerlemesinin genellikle mavi çip endeksinin alt ucunda ve FTSE 250'nin üst ucunda dolaştığı göz önüne alındığında, FTSE100'e girip çıkmaya yabancı değil” dedi.