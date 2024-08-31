Ekonomiden önce sanat durgunluğa girdi

Müzayede evi Sotheby’s, sanat piyasasında yaşanan durgunluğun çekirdek kazancını yüzde 88 oranında düşürdüğünü açıklarken, müzayede satışlarında da yüzde 25 oranında azalma bildirdi.

Financial Times'ın haberi, sanat sektörünün en ünlü aracı kurumlarından birinin yaşadığı finansal baskıyı gözler önüne serdi.

Abu Dabi varlık fonu ADQ ile yatırım anlaşması için masada olan Sotheby’s, ana iş kolu olan müzayede alanında 2024 ilk yarı sonuçları, mali sıkıntıları da açığa çıkardı.

Dünyanın üretim ve tüketim devlerinin başında gelen Çin’de zayıflayan lüks harcamalar, Sotheby’s ve en yakın rakibi Christie’s üzerinde olumsuz etki yarattı.

Mayıs ayında, Sotheby’s tarafından yapılan önemli müzayedelerinden biri beklentilerin altında kalırken, Francis Bacon’un sevgilisi George Dyer’ın portresi için verilen teklif 30-50 milyon dolar aralığındaki tahminin alt sınırına dahi ulaşamadı.

ADQ, ağustos başında Sotheby’s'in sahibi Fransız-İsrailli milyarder Patrick Drahi ile 1 milyar dolarlık sermaye artırımıyla azınlık hissesini almayı kabul etmişti. Drahi, borçlarını azaltmaya çalışıyor.

Anlaşma öncesi, Sotheby’s faiz ve vergi öncesi kazançlarının (EBITDA) 2024’ün ilk yarısında yüzde 88 düşerek 18,1 milyon dolara gerilediğini bildirdi. Sonrasında kıdem tazminatı ve yasal anlaşmalar gibi diğer maliyetleri çıkardıktan sonra, düzeltilmiş EBITDA yüzde 60 düşüşle 67,4 milyon dolara indi.

Sotheby’s, 2024’ün ilk altı ayında 558,5 milyon dolar gelir elde etti. Geçen yıl bu miktar 712,3 milyon dolar civarında olurken, yaklaşık yüzde 22 oranında bir düşüş görüldü.

Sonuçlar, Sotheby’s’in ana işi olan müzayedeyi kapsıyor.

Christie’s de geçen ay aynı dönemde müzayede satışlarında aynı şekilde yüzde 22 düşüş bildirdi.