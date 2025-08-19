  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Maduro’dan sert hamle: ABD’ye karşı 4,5 milyon milis görevde olacak
Takip Et

Maduro’dan sert hamle: ABD’ye karşı 4,5 milyon milis görevde olacak

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin tutuklanması için hakkında bilgi verene ödül miktarını artırmasının ardından 4,5 milyonu aşkın milis gücünün ülke genelinde konuşlandırılacağını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Maduro’dan sert hamle: ABD’ye karşı 4,5 milyon milis görevde olacak
Takip Et

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'ye göre Maduro, ABD'nin tutuklanmasına yönelik kanıtlar için koydukları 25 milyon dolarlık ödülü 50 milyon dolara çıkarmasına ilişkin devlet televizyonunda açıklama yaptı.

"4,5 milyondan fazla milis için özel bir planı devreye alacağım"

Maduro, "Bu hafta ülke genelinde 4,5 milyondan fazla milis için özel bir planı devreye alacağım." ifadesini kullandı.

Bu kararın "barış planı" kapsamında hazırlandığını belirten Maduro, milislere "hazır, aktif ve silahlı" olmaları çağrısında bulundu.

Maduro, ayrıntıları paylaşmadan, Bolivarcı Ulusal Milis Gücü'nün ülke genelinde tüm bölgelerde konuşlandırılacağını kaydetti.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele için ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermiş, Trump'ın bu kararı "uluslararası hukuka uygun olup olmaması" yönünden tartışma yaratmıştı.

CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatının ardından yapılan çalışma sonucunda bölgeye 4 bin deniz piyadesi ile farklı görevleri yürütecek denizciyi gönderme kararı alındığını belirtmişti.

Trump’tan “kayıp çocuklar” için iş birliği mesajı: Von der Leyen’le birlikte çalışacağızTrump’tan “kayıp çocuklar” için iş birliği mesajı: Von der Leyen’le birlikte çalışacağızDünya
İnsani yardım çalışanları için kara yıl: 2024’te kayıplar zirve yaptıİnsani yardım çalışanları için kara yıl: 2024’te kayıplar zirve yaptıDünya

 

Dünya
Rusya'daki fabrika patlamasında can kaybı 25'e yükseldi
Rusya'daki fabrika patlamasında can kaybı 25'e yükseldi
İsrail'in sabah saatlerinde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 24 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in sabah saatlerinde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 24 Filistinli hayatını kaybetti
Trump’tan “kayıp çocuklar” için iş birliği mesajı: Von der Leyen’le birlikte çalışacağız
Trump’tan “kayıp çocuklar” için iş birliği mesajı: Von der Leyen’le birlikte çalışacağız
İnsani yardım çalışanları için kara yıl: 2024’te kayıplar zirve yaptı
İnsani yardım çalışanları için kara yıl: 2024’te kayıplar zirve yaptı
İngiltere'de zenginlere yönelik yeni vergi hazırlığı
İngiltere'de zenginlere yönelik yeni vergi hazırlığı
Zelenskiy’den ABD First Lady’si Melania Trump’a teşekkür
Zelenskiy’den ABD First Lady’si Melania Trump’a teşekkür