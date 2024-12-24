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Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastaneye kaldırıldı

ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton, yaşadığı rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
İHA
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Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastaneye kaldırıldı
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ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton'ın hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Clinton'ın Sözcüsü Angel Urena yaptığı açıklamada, 78 yaşındaki Clinton'ın ateşlendiğini ifade ederek, "Durumu iyi ve aldığı mükemmel bakım için minnettarlık duyuyor" dedi. Clinton'ın Washington DC'deki Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi'ne kaldırıldığını söyleyen Urena, testler ve gözlem için hastanede kaldığını belirtti.

Daha önce kalp rahatsızlığı yaşadığı bilinen Clinton, 2021'de enfeksiyon nedeniyle California'da 6 gün boyunca hastanede tedavi görmüştü.

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