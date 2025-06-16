İngiltere'de konut satış fiyatları düştü

Rightmove'a göre, İngiltere'de konutlar için satıcıların talep ettikleri fiyatlar, haziran ayında düştü.

Fiyatlardaki düşüş, son 10 yılda haziran ayındaki ortalama yüzde 0,4'lük artışla karşılaştırıldığında, Nisan ve Mayıs aylarındaki beklenenden daha güçlü fiyat artışını takip ediyor ve kısmen İngiltere'de artan damga vergisine gecikmiş bir yanıt gibi görünüyor.

Rightmove, daha rekabetçi fiyatlandırmanın satış faaliyetlerine yardımcı olduğunu ve mayıs ayının Mart 2022'den bu yana kabul edilen en güçlü satış ayı olduğunu belirterek, alıcı talebinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 ileride olduğunu ekledi. Piyasaya çıkan ev sayısının ise yüzde 11 daha fazla olduğu belirtildi.

John Bray Estates yönetici ortağı Josephine Ashby bir notunda, “Alıcılar her zamankinden daha fazla seçeneğe sahip, bu nedenle başlıca kıyı bölgelerinde çok daha düşük rehber fiyatlarla nadir bulunan yüksek kaliteli mülklerin bolluğu, gelgitin nihayet olumlu bir şekilde dönmesine neden oluyor” dedi.

Rightmove'a göre, daha yüksek damga vergisi ücretlerinden daha fazla etkilendikleri ve satışa sunulan evlerde daha fazla artış gördükleri için, daha büyük fiyat düşüşleri Londra ve daha yüksek fiyatlı güney bölgelerinde gerçekleşti.