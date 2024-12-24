Pasaport randevuları doldu, artık zamlı fiyat geçerli olacak! İşte zamlı harç ücretleri...

2025 yılı itibarıyla pasaport harç ücretleri, yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlenerek zamlandı.

6 aylık pasaport harcı 2 bin 359 TL olurken, 1 yıllık pasaport 3 bin 424 TL’ye, 2 yıllık pasaport 5 bin 630 TL’ye, 3 yıllık pasaport ise 7 bin 999 TL’ye yükseldi. 3+ yıl geçerliliği olan pasaportlar için harç bedeli 11 bin 274 TL olarak açıklandı.

Pasaport defter ücreti de zamlandı

Pasaport harç ücretlerindeki artışa ek olarak, pasaport defter ücreti de 2025 yılı için güncellendi. 2024 yılında 790 TL olan defter ücreti, 1.137 TL’ye yükseldi. Bu artış, pasaport almak isteyenler için toplam maliyetin önemli ölçüde artmasına neden olacak.

2025 pasaport harç ücretleri listesi

- 6 aylık pasaport harcı: 2.359 TL

- 1 yıllık pasaport harcı: 3.424 TL

- 2 yıllık pasaport harcı: 5.630 TL

- 3 yıllık pasaport harcı: 7.999 TL

- 3+ yıl pasaport harcı: 11.274 TL

- Pasaport defter ücreti: 1.137 TL

Hangi pasaport türleri mevcut?

Türkiye’de kullanım amacına göre dört farklı pasaport türü bulunuyor:

- Bordo Pasaport: Umuma mahsus, tüm vatandaşlar için.

- Yeşil Pasaport: Devlet memurları ve belirli kamu görevlileri için.

- Gri Pasaport: Hizmet pasaportu, kamu görevi için yurt dışına çıkanlar için.

- Siyah Pasaport: Diplomatik görevlerde kullanılan pasaport.

Yeniden değerleme oranı nedir?

Pasaport harç ücretleri, her yıl yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. 2025 yılı için bu oran yüzde 43.93 olarak açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan bu oran, harç ve vergi türlerini etkileyen genel bir ölçüt olarak kullanılıyor.

Pasaport ücretlerindeki artış seyahat planlarını etkiler mi?

Artan pasaport ücretleri ve defter bedeli, özellikle yurt dışı seyahat planı yapan bireyleri düşündürüyor. Sputnik'te yer alan habere göre uzmanlar, artan maliyetlerin, özellikle uzun süreli pasaport tercihlerini zorlaştırabileceğini belirtiyor.