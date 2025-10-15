Eurovision'da İsrail belirsizliği sürüyor: Ev sahibi ülkeden destek açıklaması

  1. Ekonomim
2026'da düzenlenecek Eurovision şarkı yarışmasında kriz sürerken, yarışmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanan Avusturya'dan İsrail'e destek açıklaması geldi. Avusturya, İsrail'in çıkarılması durumunda yarışmaya ev sahipliği yapmayacağını duyurdu.

Eurovision şarkı yarışmasında İsrail krizi sürüyor. 

İspanya, İrlanda, İzlanda, Hollanda, Slovenya ve Belçika; İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle gelecek yıl düzenlenecek yarışmadan çıkarılmasını talep ederek, katılması halinde yarışmayı boykot edeceklerini açıklamışlardı.

Ancak, İsrail'e desteğini kesmeyen ülkelerden de ard arda açıklamalar geliyor. 

2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Avusturya, İsrail'in yarışmadan çıkarılması durumunda ev sahipliği yapmayacağını duyurdu. Açıklamayı Avusturya Başbakanı Christian Stocker yaptı.

Benzer bir adım Almanya'dan gelmişti. Başbakan Friedrich Merz, İsrail'in ihraç edilmesi halinde, ülkesinin yarışmaya katılmaması gerektiğini söylemişti.

Oylama tarihi ertelendi

Eurovision Şarkı Yarışması'nı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği genel kurulunu kasım ayında toplayacaktı. BBC'nin haberine göre, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesi sonrası EBU'dan açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Orta Doğu'daki son gelişmeler ışığında, EBU Yönetim Kurulu, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılım konusunda üyeleri arasında yüz yüze bir toplantı düzenlenmesi gerektiğine karar verdi." ifadesi kullanıldı.

EBU Yönetim Kurulu'nun, olağanüstü bir toplantı düzenlemek yerine konuyu aralıkta yapılacak olağan genel kurulun gündemine almayı kararlaştırdığı kaydedildi.

Yarışmayı organize eden Avrupa Yayın Birliği'nin mali destekçileri "büyük beşli" olarak adlandırılan İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya ve İtalya'dan oluşuyor.

