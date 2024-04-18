F-16 yapay zekayla uçtu: İnsanlı savaş uçağıyla it dalaşına girdi

ABD Hava Kuvvetleri, geçen yıl duyurduğu insansız savaş uçağı programı kapsamında bir ilke imza attı. X-62A olarak bilinen ve tamamen otonom modda uçmak için modifiye edililen F-16 test uçağı, mürettebatlı bir F-16'yla it dalaşına katıldı.

Bir pilotun arıza emniyeti olarak X-62A'nın kokpitinde bulunduğu it dalaşında yapay zekanın kullandığı F-16, mürettebatlı F-16 savaş uçağını yenmeyi başardı.

Değişken Stabiliteli Uçuş Simülatörü Test Uçağı (VISTA) olarak bilinen yapay zekalı F-16, bu alanda atılacak adımlara örnek teşkil edecek.

"Tüm simülatör laboratuvarını F-16'ya sığdırdık"

Yapay zekalı F-16, Kaliforniya'daki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nden Aralık 2022 ile Eylül 2023 arasında 21 test uçuşu gerçekleştirdi.

Uçuşa ilişkin bilgi veren ABD Hava Kuvvetlerinden Yarbay Maryann Karlen, "Önce savunma, sonra saldırı, daha sonra da saatte 1200 mil hızla 2,000 feet'e kadar yaklaştığımız yüksek açılı burun buruna angajman manevraları ile F-16'ya it dalaşı yaptırdık. İt dalaşı, otonom yapay zeka sistemlerini havada test etmeye başlayabilmemiz için çözmemiz gereken bir sorundu. Yaptığımız her test otonom sisteme verebileceğimiz görevler için başlangıç. Burada Tüm yapay zeka simülatör labaratuvarı F-16'ya sığdırıldı" dedi.