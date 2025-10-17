  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
Takip Et

Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti

Filipinler'in Luzon Adası'nda bulunan Union kenti yakınlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
Takip Et

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Luzon Adası'nda bulunan Union kentinin güneybatısı olduğunu açıkladı.

Deprem yerin 69 kilometre derinliğinde gerçekleşti

Yaklaşık 69 kilometre derinlikte kaydedilen 6,1 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin ardından "tsunami" uyarısı da yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

ŞOK 21 Ekim tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Spor Giyim Malzemeleri geliyorŞOK 21 Ekim tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Spor Giyim Malzemeleri geliyorAktüel
BİM 17 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e bugün Tost Makinesi geliyor!BİM 17 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e bugün Tost Makinesi geliyor!Aktüel

 

Dünya
İsrail basını duyurdu: Türk yardım ekiplerinin Gazze'ye girişine engel
İsrail basını duyurdu: Türk yardım ekiplerinin Gazze'ye girişine engel
Trump: Putin'le Budapeşte'de yapacağımız görüşme iki hafta içinde olabilir
Trump: Putin'le Budapeşte'de yapacağımız görüşme iki hafta içinde olabilir
Hamas, Filistinli esirlerin naaşlarındaki işkence izleri için İsrail'e uluslararası soruşturma açılmasını istedi
Hamas, Filistinli esirlerin naaşlarındaki işkence izleri için İsrail'e soruşturma açılmasını istedi
Zelenskiy, ek hava savunma sistemleri talebiyle Washington’da temaslarda bulunuyor
Zelenskiy, ek hava savunma sistemleri talebiyle Washington’da temaslarda bulunuyor
Yüzyılın boşanma davasında dikkat çeken karar: 1,38 trilyon Won'luk boşanma tazminatı kararı iptal edildi
Yüzyılın boşanma davasında yeni karar
Hamas: İsrailli esirlerin cesetlerinin teslimi, İsrail'in ekipman girişine izin vermemesi nedeniyle gecikiyor
Hamas'tan ölen İsrailli esirlerin iadesi ile ilgili açıklama