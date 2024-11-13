  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Fransa-İsrail maçı öncesi yoğun güvenlik tedbirleri
Takip Et

Fransa-İsrail maçı öncesi yoğun güvenlik tedbirleri

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Fransa-İsrail futbol karşılaşması için yoğun güvenlik tedbirleri alınıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fransa-İsrail maçı öncesi yoğun güvenlik tedbirleri
Takip Et

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Saint-Denis'deki Stade de France'ta 14 Kasım'da düzenlenecek Fransa-İsrail futbol karşılaşması için yoğun güvenlik tedbirleri alınıyor.

Taraftarların stada çanta ve şişeyle gelmemeleri talep edilirken, yerel saatle 15.30'da Stade de France çevresindeki dükkanlar kepenk kapatacak. Başkent Paris'te ve karşılaşmanın yapılacağı Saint-Denis kentinde toplam 4 bin polis ve jandarma görevli olacak.

Ayrıca maç günü statta 1400 çalışan bulunacak.

20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başlıyor!20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başlıyor!Eğitim
Kara para aklamayla mücadele başkanı gözaltına alındı: Evinin duvarlarında 20 milyon Euro bulunduKara para aklamayla mücadele başkanı gözaltına alındı: Evinin duvarlarında 20 milyon Euro bulunduDünya
Dünya
Putin ve Muhammed bin Selman'dan petrol görüşmesi
Putin ve Muhammed bin Selman'dan petrol görüşmesi
İtalya'dan, Vatikan'ın geleneksel Noel ağacına karşı imza kampanyası
İtalya'dan, Vatikan'ın geleneksel Noel ağacına karşı imza kampanyası
Kara para aklamayla mücadele başkanı gözaltına alındı: Evinin duvarlarında 20 milyon Euro bulundu
Kara para aklamayla mücadele başkanı gözaltına alındı: Evinin duvarlarında 20 milyon Euro bulundu
Rusya benzin ihracatındaki kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanıyor
Rusya benzin ihracatındaki kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanıyor
Rusya: ABD'nin hava savunma sistemlerini Polonya'da yerleştirmesine karşı önlem alacağız
Rusya: ABD'nin hava savunma sistemlerini Polonya'da yerleştirmesine karşı önlem alacağız
Gazze'de can kaybı 43 bin 712'ye yükseldi
Gazze'de can kaybı 43 bin 712'ye yükseldi