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Fransa'da 7 aile, çocuklara zararlı içerikler sunduğu gerekçesiyle TikTok'a dava açtı

Fransa'da 7 aile, çocuklarını zararlı içeriklere maruz bırakmakla suçladıkları sosyal medya platformu TikTok'a dava açtı.

Haber Merkezi
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Fransa'da 7 aile, çocuklara zararlı içerikler sunduğu gerekçesiyle TikTok'a dava açtı
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransız aileler, dünya genelinde yaklaşık 1,6 milyar kullanıcısı bulunan platformun algoritmasının çocuklara, kendilerine zarar vermelerine yol açabilecek, intiharı ve yemek bozukluklarını teşvik edici içerikler sunduğunu belirterek TikTok'a karşı yargı yoluna başvurdu.

Davacılar arasında kızları intihar eden iki ailenin yanı sıra çocuklarının TikTok içeriklerine maruz kaldıktan sonra intihara teşebbüs ettiğini savunan 4 aile yer alıyor. Sosyal medya platformundan şikayetçi olan bir diğer aile ise çocuğun uygulama nedeniyle yeme bozukluğu yaşadığını ileri sürüyor.

Ne olmuştu?

ABD ve Avrupa'nın farklı yerlerinde, tehlikeli içerikleriyle çocuk ve gençler için tehdit oluşturduğu gerekçesiyle platforma dava açılmıştı.

2016 yılının eylül ayında piyasaya çıkan kısa video paylaşım uygulaması TikTok, Çinli ana firması ByteDance şemsiyesi altında faaliyet gösteriyor.

TikTok'un bugün dünyada yaklaşık 1,6 milyar kullanıcısı bulunuyor.

Aralarında Ürdün, Hindistan, Afganistan, İran, Pakistan ve Tayvan'ın da bulunduğu bazı ülkeler farklı gerekçelerle TikTok'u yasaklarken, Avustralya, Kanada, İngiltere ve Yeni Zelanda gibi ülkeler ise uygulamanın kamu malı olan bilgisayar ve cihazlarda kullanımını yasakladı.

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