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1962'den bu yana bir ilk! Fransa'da hükümet düştü

Fransa'da hükümet güven oylamasını 574'e karşı 331 oyla kaybetti. Fransa tarihinde 1962 yılından bu yana ilk kez bir hükümet, Gensoru önergesiyle düşürüldü.

Haber Merkezi
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1962'den bu yana bir ilk! Fransa'da hükümet düştü
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Fransa Barnier hükümetine karşı gerilen gensoru önergesi Ulusal Meclis'te kabul edildi. Önergenin kabulüyle merkez sağ azınlık hükümeti düştü. 

Ne olmuştu?

Ulusal Meclis'te sosyal güvenlik bütçesinin görüşüldüğü oturumda Başbakan Michel Barnier'nin, bir tasarının milletvekilleri tarafından oylanmadan meclisten geçirilmesine izin veren Anayasa'nın 49. maddesini işletmesi muhalefetin tepkisini toplamıştı. 

Meclisin en büyük ittifakı solcu Yeni Halk Cephesi (NFP), hükümete karşı gensoru önergesi sunacaklarını açıklamış, Barnier hükümetinin kurulmasına üstü kapalı destek veren ancak 2025 bütçe tasarısı konusunda hükümetle uzlaşamayan aşırı sağcılar da Anayasa'nın 49. maddesine başvurması üzerine hükümete karşı kendi gensoru önergesi sunacağını duyurmuştu. Solcu ittifakın hükümete karşı sunacağı gensoru önergesine de destek vereceğini belirten RN'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Bu hükümet, bu tasarı gibi gensoru önergesini hak ediyor" ifadeleri kullanılmıştı.

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