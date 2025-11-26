  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Fransız Senatosu, emeklilik reformunun durdurulması önerisini kabul etmedi
Takip Et

Fransız Senatosu, emeklilik reformunun durdurulması önerisini kabul etmedi

Fransız Parlamentosu'nun üst kanadı Senato, emeklilik reformunun durdurulmasına yönelik 12 Kasım tarihli tasarıyı reddetti

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fransız Senatosu, emeklilik reformunun durdurulması önerisini kabul etmedi
Takip Et

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransız Senatosunda sosyal güvenlik bütçesi kapsamına giren emeklilik reformunun askıya alınması tasarısı görüşüldü.

Senatoda yapılan oylamada, tasarı 108'e karşı 190 oyla reddedildi.

Aşırı sağın çoğunlukta olduğu Senato böylece Sebastien Lecornu hükümetinin "Sosyalistlere verdiği bir taviz" olarak değerlendirdikleri emeklilik reformunun askıya alınması kararına karşı çıktı.

Nihai oylama için tekrar Ulusal Meclise gönderilecek tasarının kabul edilmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Ulusal Mecliste 12 Kasım'da yapılan ilk oylamada emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran tartışmalı emeklilik reformunun Ocak 2028'e kadar askıya alınmasına yönelik teklif 146'ya karşı 255 oyla kabul edilmişti.

Başbakan Lecornu, 14 Ekim'de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebiyle tartışmalı emeklilik reformunun askıya alınması için parlamentoya teklif götüreceklerini bildirmişti.

Meclisin en büyük solcu partilerinden Sosyalist Parti (PS), parlamentoda aradığı desteği bulamayan Lecornu hükümetine destek vermek için tartışmalı emeklilik reformunun askıya alınmasını şart koşmuştu.

Emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran tartışmalı reform Mart 2023'te Elisabeth Borne hükümeti tarafından anayasanın 49. maddesinin 3. fıkrası işletilerek geçirilmişti.

Anayasanın bu maddesi hükümete yasaları meclis oylaması yapılmadan geçirme yetkisi verirken tartışmalı reforma karşı ülke çapında eylemler yapılmıştı.

Ukrayna: ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Driscoll'u, "barış planını" görüşmek için Kiev'de bekliyoruzUkrayna: ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Driscoll'u, "barış planını" görüşmek için Kiev'de bekliyoruzDünya
ABD’li Senatör Sanders: İsrail’e yapılan askeri destek kesilmeliABD’li Senatör Sanders: İsrail’e yapılan askeri destek kesilmeliDünya

 

Dünya
Tayland’ın Songkhla eyaletinde OHAL ilan edildi
Tayland’ın Songkhla eyaletinde OHAL ilan edildi
Trump: Barış planı maddelerinin çoğu üzerinde mutabakat sağlandı
Trump: Barış planı maddelerinin çoğu üzerinde mutabakat sağlandı
İran'da hava kirliliği ve grip salgını nedeniyle uzaktan eğitim yapılıyor
İran'da hava kirliliği ve grip salgını nedeniyle uzaktan eğitim yapılıyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa’yı yapay zekada liderliğe davet etti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa’yı yapay zekada liderliğe davet etti
Avustralya'da sosyal medya yasağı tepki topladı: Gençler Yüksek Mahkeme'ye gidiyor
Avustralya'da sosyal medya yasağı tepki topladı: Gençler Yüksek Mahkeme'ye gidiyor
TikTok Shop, e-ticarette lüks segmente geçiş yaptı
TikTok Shop, e-ticarette lüks segmente geçiş yaptı